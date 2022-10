¿Qué nos dejó la visita del Changui Cáceres a San José?

La política como siempre he sostenido navega en la ambigüedad en las verdades a medias, es uno de los principales factores por los cuales la sociedad no nos cree.

Claramente el Changui no tiene ese perfil y se transforma en un referente que trasciende los tiempos y la coyuntura, como es posible que haya dado respuestas en el 70 y hoy este tan vigente como entonces, eso por si solo es una hazaña, a mi entender la respuesta es tan simple como complicada para la mayoría de sus pares, mantener la coherencia la conducta y las convicciones es lo único que nos brinda autoridad moral y el hombre la tiene.

Líder nato, de genética fuerte, tiene la llama eterna de los distintos y no estoy describiendo un ganador en términos de cómo percibe la gente estos individuos. Recordemos que el hombre perdió allá por el 87 su elección más importante a Gobernador de la bota como él la llama y se bajo de las listas.

Es un duro, el partido lo desplaza, lo observa con recelo y ante la ignominia responde con más política, el Movimiento de la Militancia Radical (MNMR) y con 72 años recorre el País,

Porque la UCR es opción es la pregunta, en que somos mejores, hay historia con aciertos y errores. Favaloro nos decía allá por el 2000 que la decadencia era moral, Hoy Facundo Manes nos habla de la educación como elemento central en la reconstrucción de esta Argentina colapsada en sus cimientos, todos sabemos que esto llevara tiempo, décadas, pero debemos comenzar hoy.

Mientras tanto apuntalemos los mecanismos de control social ,no me refiero con ello a 5000 oficinas con 10000 empleados estatales que dupliquen coimas, Sino a revalorizar nuestras instituciones, escuelas, docentes, familia, clubes, ONG, bibliotecas. Y en lo que nos compete a los políticos nuestros comité, locales provinciales y nacionales, sin unidad no hay propuesta, sin un eje conductor somos presa de negocios de unos pocos, ese es el primer y gran desafío de la UCR, SI QUEREMOS SER MEJORES

La decadencia te lleva a un sótano oscuro, pero todo sótano por profundo que sea tiene un piso, las verdades y las convicciones se elevan al infinito, no tienen tiempo ni plazos, solo militancia.



Pablo Abalos Presidente Comité UCR San José