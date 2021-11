Postura de la UCR sobre el Proyecto “Construcción de Centro de Salud en barrio Loma Hermosa”

Desde Comité UCR San José queremos expresar nuestro compromiso con todo programa y/o proyecto vinculado al beneficio de la SALUD PÚBLICA, ya que forma parte de nuestra plataforma política, y en concordancia con lo expresado por vecinos/as de nuestra ciudad, apoyamos la construcción del Centro de Salud del Bario Loma Hermosa, pero en ningún caso avalamos su ubicación en uno de los espacios verdes más importantes del barrio, como lo es su PLAZA.

Los espacios verdes están destinados a mejorar la calidad ambiental y social de la comunidad. Son puntos de encuentro para compartir y crear vínculos, motivan y fortalecen las relaciones entre los vecinos, y fomentan el sentido de identidad hacia la comunidad.

Teniendo en cuenta esto, podría decirse que contribuyen plenamente a la promoción de la salud, como primer eslabón en el bienestar social, si entendemos como salud al completo equilibrio físico, psíquico y social y no solamente a la ausencia de afección o enfermedad. (OMS)

Por tanto, en la concreción de un proyecto de política pública en salud (o cualquier otro de relevancia), como proceso político y social que se desarrolla en el tiempo y trasciende a los gobiernos y a las generaciones, debería estar articulado y consensuado desde el Concejo Deliberante y por la mayor cantidad de actores sociales posibles, para que finalmente se desarrolle satisfactoriamente y fundamentalmente se concrete, sea útil y sostenible.

“El mayor fracaso no es un programa o un proyecto no realizado, sino inconcluso”.



Comité UCR San José – E.R.