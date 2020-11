Nuevo hospital modular: fuertes declaraciones del Senador Santa Cruz

El senador Mauricio Santa Cruz opinó: "Me hubiese gustado que la Secretaria de Salud Carina Reh nos avisara su hora de arribo, de esta manera acompañarla a algunos centros de atención primaria, para mostrarle cual es la realidad que allí se maneja que no es tan buena, justificar la construcción de un centro sanitario turístico en la ciudad de Colón porque tiene mayor afluencia es desconocer la realidad de nuestro departamento.

Los habitantes de nuestra zona también tienen derecho y en un lugar equidistante en la ciudad de San José sería lo ideal pues también está muy cerca del corredor turístico de la provincia que es la Autovía 14 que fue por lo que se consignó el CST desde el primer minuto.

Además estamos a diez km de la ciudad cabecera y del Hospital San Benjamín si se refiere a algún traslado de urgencia para eso viene una unidad de traslado por alguna patología .

El hospital San José tiene personal y está capacitado para atender un Centro Sanitario Turístico, pues allí solo se recibirá pacientes con Covid y si tuvieran alguna complicación se deberán trasladar a otro nosocomio con más complejidad.

No solo el Covid nos asola, hay un montón de patologías diferentes que también sufre nuestra gente y también merecen ser atendidas.

En el departamento Colon necesitamos un tratamiento de la salud publica acorde a los tiempos que vivimos, y centralizando las actividades en un solo efector, no creo que se llegue a concretar", manifestó Santa Cruz.