"Ni vulgares ladrones ni vende Patria"

Desde la gestión de Bernardino Rivadavia como ministro de gobierno de Martin Rodríguez quien en 1822 toma un crédito a la banca privada Baring Brother por 1 millón de libras esterlinas, de las cuales llegan al país 570 mil para la ampliación del puerto, obras sanitarias y la construcción de tres ciudades en la Prov. de Bs As, obras que no se ejecutan, crédito que se cancela 80 años después durante el gobierno de Nicolás Avellaneda. La mayoría de los gobiernos sucesivos endeudan el país y sus generaciones venideras con empréstitos o deuda externa .

Todos sabemos que un Crédito tanto Estatal como de índole privado no debiera estar destinado a artículos perecederos y así evaporarse generando perdida y regresión permanente, debe convertirse en CAPITAL es decir una entelequia que se renueva a si misma con la adquisición de tecnología , conocimiento técnico - científico, infraestructura, educación, Salud, Transporte , comunicación, defensa, Energía. Es decir cimentar con ellos obras de utilidad Nacional que favorecen a la vez el desarrollo individual.

Raúl Scalabrini Ortiz nos describe cabalmente en su obra HISTORIA DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS , como el gobierno Argentino concedió a Inglaterra el insipiente y hasta entonces exitoso desarrollo vial del país que había comenzado con el tendido de ranal ferrocarril oeste.

La misma traía aparejada una delegación de la autoridad del estado en favor de capitales externos a los cuales se le otorgó un derecho real de dominio y propiedad libre de fiscalización, como hoy sucede con otras ponencias y Estados.

Scalabrini nos dice en 1935, las Tarifas impuestas por compañías extranjeras juegan un papel preponderante y casi definitivo en la vida económica de un pueblo.

Con ellas se puede impedir industrias , crear zonas de privilegio, fomentar regiones, estimular cultivos y hasta disminuir ciudades florecientes .

La tarifa es un arma artera y silenciosa que no debiera estar en manos foráneas sin regulación.

Los tiempos cambian, los intereses y la permeabilidad de nuestros políticos son los mismos . Black Rock una de las administradoras anónimas mas grandes del mundo esta detrás de nuestro Banco Central, Elon Musk magnate de las telecomunicaciones busca el litio y el negocio de la inteligencia artificial el magnate mexicano Carlos Slim tiene sus intereses creados.

Debemos fomentar la inversión en armonía con nuestro marco legal y el respeto a la Constitución Nacional.

Necesitamos más República, un estado eficiente y mejor justicia si pretendemos ser un País soberano inserto en el mundo de las naciones libres.

Quiero pensar que el estado de situación actual pueda ser un un punto de inflexión entre los populismos extremos y los capitalismos rapaces.

Argentina a experimentado ambos modelos a lo largo de su historia, la cual no se contempla ni analiza, un pueblo sin memoria esta preso de sus propios errores.



Pablo Abalos - UCR San José - Entre Ríos