¡Milei!, Libertario, liberalismo, neoliberalismo, capitalismo

Mínima intervención del Estado (sin ejercicio arbitrario del poder, sin politización de cargos públicos y otros ámbitos como el educativo). Igualdad ante la Ley, fuerte control del orden social Derecho a la propiedad privada.

Gobiernos constitucionales con división de poderes.

Disminución de las regulaciones económicas al capital privado.

Pregunto, ¿qué país del mundo contemporáneo está en contra de esto, desde la ilustración del Siglo XVIII claramente es lo IN , forjó y delineó las Naciones post Revolución Francesa , el liberalismo surge como respuesta al absolutismo.

Milei nos dice que fuimos una de las economías más avanzada del mundo, pues es verdad,

Liberalismo en Argentina entre 1880 y 1916, el país es la economía que más crece en el mundo, la primera en sudamérica, está entre las naciones más ricas por su PBI per cápita, ahora quienes manejaban la Argentina y concentraba estos recursos eran familia Anchorena , Saenz Valiente, Alzaga , Garcia Zuñiga , Unzué, Roca , Uriburu , Juarez Celman, entre otros. Liberalismo económico para unos pocos con régimen de voto cantado , sin derechos de ningún tipo para el peón ni para nadie.

Otro dato es que en 1916 fue la UCR quien terminó con esto, incorporando el voto secreto y universal, llevando a la presidencia a Hipólito Irigoyen, con la Revolución Agraria de 1912 y el Movimiento Estudiantil que culmina con la Reforma Universitaria en 1918.

Pero No debemos ser demasiado melancólicos ¿cuál fue el último gobierno liberal de la Argentina?Menem, ÉL LO HIZO, tomando una inflación por las nubes dolarizó con la venta de todas las empresas públicas mientras esas divisas existieron funcionó, se incrementó el consumo y todos tuvimos tarjetas de crédito, OKEI.

Volviendo a nuestra época y considerando solamente los gobiernos populistas Kirchneristas, Castristas y Chavistas, entre otros de Sudamérica, se impone la idea liberal.

Dos de las tres propuestas presidenciables (Macri y Milei) son capitalismo y eliminación de populismo, ( lo que los Argentinos queremos y necesitamos).

Hasta aquí de acuerdo, pero somos la UCR, socialdemócrata, socio liberales, compatibilizamos las libertades individuales con el estado de bienestar y desarrollo social, garantizando la igualdad de oportunidades, fundamentalmente en educación, salud, cultura, porque no todo es economía , mercado y esperar que el vaso derrame.

Por esta razón no soy Macrista ni libertario y menos aliancista para sacar al otro, necesitamos un proyecto nuestro, honesto, con trabajo, para todos los argentinos

NO es un tema de Zurdos o Diestros, la virtud está en el centro y en la memoria.

Reafirmo, quienes somos la autocrítica radica en que no respetamos nuestras ideas generando alianzas electoralistas, sin propuestas propias, simples seguidores de antagónicas doctrinas.



Dr. Pablo Abalos - UCR San José, ER