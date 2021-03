Miguel Velzi: "los sanjosesinos necesitamos una oposición constructiva"

Esta semana el Concejal del Frente Ciudadano, Miguel Velzi, salió a cruzar al vecinalismo luego de que presentaran un pedido de informe sobre la situación de un árbol en el Balneario Municipal.

En una nota radial peticionó a la oposición que sea "constructiva". "Siempre van por los intereses económicos del Municipio y de los empleados, necesitamos una oposición que sea constructiva y productiva" remarcó.

"Si quisieran hacer algo constructivo para la ciudad en vez de seguir pidiendo informes, que igual vamos a seguir respondiendo con trabajo, podrían generar ordenanzas superadoras a las que tenemos vigentes y a las que realizaron durante los últimos 12 años".

En otro punto dijo: "parece que ahora no quieren que miremos para atrás y pongamos en la mesa lo que hicieron anteriormente. Nosotros estamos trabajando en cuatro frentes de obras a la par y todas las áreas municipales dando respuestas en medio de esta pandemia y es eso lo que les molesta, no les molesta el árbol, les molesta todo lo que hacemos y lo que va a venir para el desarrollo de San José. El pedido de informe sobre ese árbol es el último recurso que tienen para usar porque no construyen otra cosa y la tarea que se hizo con esa especie está dentro del trabajo de control de plantas exóticas para conservar nuestra flora nativa que lleva adelante el Área de Ambiente Municipal con dos ingenieros agrónomos al frente".

"Nosotros pedimos una oposición constructiva, ellos son concejales del pueblo, no meramente opositores" reafirmó Velzi.

En la nota el Concejal del Frente Ciudadano hizo referencia además a las políticas públicas municipales.

"Contener el tejido social sanjosesino en pandemia es una tarea de todos los días, con la creación de la Secretaría de Salud y Bienestar Social por decisión de Gustavo Bastian podemos dar muchas soluciones a problemas estructurales"

Al finalizar concluyó en la capacidad de gestionar y el trabajo articulado con el gobierno provincial y el nacional que realiza el gobierno de Gustavo Bastian. "Se gestiona todos los días para traer políticas públicas y respuestas a la gente, en provincia y en nación saben cuáles son las necesidades de San José porque viajamos todas las semanas para mejorar la ciudad", afirmó.