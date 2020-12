Marisa Follonier: “hay que enderezar el rumbo ahora, porque vamos a chocar la calesita”

Ayer, martes 22 de diciembre, en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San José, se reanudó la Sesión Extraordinaria del día jueves 17.

Fue aprobada la Segunda Modificación del Presupuesto 2020, que incluye la aceptación de $ 1.650.000 destinado al refulado y cámaras de seguridad, obteniendo unanimidad. Se aprobó además la transferencia desde las cuentas de Bienes de Capital a Bienes de Consumo, en una suma de $2.300.000, por mayoría simple. Sancionándose así la Ordenanza 43/2020.

Por otro lado, no se aprobó la Emergencia Económica Vial, Social y Asistencial de la Ciudad de San José por no llegar a un acuerdo, ya que se trató sobre tablas y necesitaba 2/3 de los votos para que sea sancionada.



Concejales oficialistas pidieron disculpas por lo sucedido en la sesión anterior y manifestaron que “en estos tiempos de Pandemia, negarle al ejecutivo esa herramienta como lo es la emergencia económica sería muy mezquino de nuestra parte, ya que es una herramienta muy importante para el ejecutivo”, indicó Luís Ríos.

La Concejal Mirta Ceballos, muy emocionada se refirió a su problema de salud que la obligó a sacar licencia y los motivos por los cuales volvió a hacer uso de la banca en la noche de ayer.

Mientras que los concejales de la oposición volvieron dar a conocer sus argumentos en contra del proyecto de ley de emergencia. "La pasada sesión fue muy desprolija e incierta y nos afectó a todos, lo que se lastima es la institución del Concejo Deliberante, dijo el Concejal Varona.



Al final, la Presidenta del cuerpo, Marisa Follonier hizo uso de su banca para referirse a lo vivido en los últimos días. “Simplemente pedir disculpas si alguien se sintió mal por la situación vivida en la última comisión, esta gringa es así, fue siempre así, y va seguir siendo así, no voy a dejar mis valores en la puerta de la municipalidad, lo dije puertas adentro, lo digo para afuera de la comunidad, y lo sostengo así, este es mi ámbito de trabajo, yo soy parte del poder legislativo y lo dice la ley, por eso tengo derecho a voz en las comisiones y en las sesiones y por eso puedo votar en caso de empate”, manifestó Follonier anoche.

“Este es mi lugar para plantear las cosas y acá lo voy hacer, respecto de todo lo que se dijo, lo que se hizo mal, se hizo mal, y como en la vida no hay otra cosa que hacer que reconocer cuando hiciste las cosas mal y tratar de hacerlas mejor, no sé si la misma persona u otra persona, porque esas decisiones no son mías. Tengo anhelos de que las cosas cambien. Cumplí con mi función, nada más, dije lo que pienso, lo que siento, lo que me transmitieron los proveedores de la municipalidad, lo que se hizo está mal hecho, y hay que corregirlo de alguna manera, hay que enderezar el rumbo ahora, porque vamos a chocar la calesita”, afirmó la Vice Intendenta.