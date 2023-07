Marcelo Ramat y Marcela Rougier presentaron su precandidatura para la Intendencia

Con un discurso basado en la paz social, los valores, el respeto y la escucha al vecino, los precandidatos a intendente Marcelo Ramat y a viceintendente Marcela Rougier, presentaron a los concejales titulares y suplentes, dando a conocer además los ejes de la plataforma.

Fueron anunciados programas municipales de construcción de veredas, y de provisión de materiales para construcción de viviendas. También fue destacado el trabajo de los jóvenes del vecinalismo y su aporte a las instituciones locales.

La recuperación de la seguridad en la Ciudad fue uno de los puntos fuertes del discurso de Ramat, que estuvo acompañado de su familia.

"Todo este equipo está queriendo entrar en un proyecto, se están involucrando, ninguno de ustedes vino por el sindicato, sino porque nos conocen, porque saben y quieren que este sea el proyecto" comenzó diciendo Marcelo Ramat. "Hace dos años nos venimos preparando, viendo la Ciudad de San José y lo que necesita y lo que nosotros vamos a ofrecer".

En un momento de su mensaje, Marcelo Ramat agradeció el apoyo y acompañamiento de la familia en este camino.

Al respecto, afirmó: "Ellos son quienes reciben lo malo, mi hijo ha sido parte de todo este proceso en el cual recibió golpes de esa política que no queremos, de la amenaza, del chantaje, de la corrupción, del amiguismo".

"Queremos un gobierno libre, democrático, en el cual escuchar y estar al lado del vecino, como estamos haciéndolo ahora puerta a puerta".

"Queremos una Ciudad mejor, con tránsito ordenado, donde los niños o nuestros adultos no tengan que caminar por la calle porque hay veredas desastrosas" dijo, anunciando un plan municipal de construcción de veredas.

El precandidato a la intendencia de San José Marcelo Ramat dijo también: "Queremos que nuestros jóvenes se queden en la Ciudad, darles todas las posibilidades para que estudien, comprar su terreno trabajando, dándoles oficios, y con un plan municipal de provisión de materiales para construir".



Inseguridad

"Queremos vivir en una Ciudad tranquila, cuando yo volví a San José hace 12 años frente a mi consultorio había una pareja de gente grande que tomaban mates sin rejas, al tiempo pusieron rejas, y hoy tienen un tapial, una reja que se coloca en la Ciudad, es un signo de que cada vez es más insegura".

"No podemos permitir más los robos de motos, de domicilios, la violencia, para eso está este equipo, porque a la seguridad la tenemos como una de las prioridades, porque la sufrimos y si no la paramos no vamos a poder salir adelante" señaló.



Turismo, educación, cultura y adultos mayores

Marcelo Ramat se refirió también a la "marca registrada que tenía San José en turismo, tenemos muchos emprendedores locales y gente que del turismo vive, es una deuda que tenemos con toda esa gente que apuesta al turismo".

"No podemos permitir que los edificios escolares estén como están y que las cooperadoras se encarguen de comprar artículos de limpieza, a eso tiene que hacerlo el estado, acá hay un estado ausente".

"Hay que darles más actividad a los adultos mayores, tienen que tener una vida activa que es muy importante, tenemos que ir a cada barrio, a cada casa y darle toda la fuerza para que puedan participar de todas las actividades que proponemos y vamos a hacer".

"Nos piden que lleguen los cursos a los barrios, hubo un momento en uno de los gobiernos de Pablo Canali en que había 150 cursos dictándose a la vez, hoy no sé si llegan a los treinta con talleristas que no pueden trabajar, no puede ser, a eso lo tenemos que levantar" afirmó.



Revalorizar al empleado municipal

"Si el pueblo decide y nos acompaña, el 10 de diciembre vamos a ser gobierno, administrar los recursos de la Ciudad durante cuatro años, trabajando codo a codo con el empleado municipal, hay que reivindicar todo su trabajo, modificar la Ordenanza, no puede ser que estén viviendo en circunstancias de sueldos deplorables que reciben".

"Nosotros somos los que les estamos pagando, y queremos que se les pague mejor, porque un empleado municipal con sonrisa, que nos da el mejor servicio y que recibe mejor al turista".



Cambiar las cosas

"No teníamos necesidad, con Marcela y todo el equipo, pero vemos la necesidad de cambiar cosas que no están bien, todos coincidimos, en una palabra, involucrarse, no queremos ingresar a la política para vivir de ella, vivimos de otra cosa, no la necesitamos, queremos darle a nuestro San José lo mejor que sabemos y que podemos".

Por último, Marcelo Ramat expresó: "Que Dios nos ayude y ustedes también van a formar parte de ese proyecto, tenemos el conocimiento, el compromiso y las ganas de hacer un San José mejor, gracias, y vamos a poner todo lo que podamos de nuestras vidas" puntualizó.



Por su parte, la precandidata a la viceintendencia Marcela Rougier, sostuvo: "Caminamos los barrios, y voy a decir algo que a algunos les molesta, estoy eternamente agradecida a quienes nos colocaron en este lugar, a los históricos, cada casa que visitamos nos dice cosas muy buenas gracias a ellos".

Mencionando a los precandidatos a concejales, afirmó: "ese va a ser mi equipo, comprometidos, gente con experiencia, gente laburadora, que nos ayuda a militar la calle, todos los días trabajando, que está pintando carteles".

Y enfatizó: "No le debemos nada a nadie".



La energía de los jóvenes

Al referirse a los jóvenes, destacó el trabajo que vienen realizando con beneficios a las instituciones "el empuje, el impulso y la energía que nos dan es increíble y es digno de agradecer, no lo tienen los otros partidos, y están siempre poniendo el dedo ahí porque saben que nosotros sí lo logramos".

Y agregó: "Como viceintendenta, quiero rescatar los valores perdidos absolutamente, el valor del respeto, de dialogar, de debatir, de escucharnos, de debatir los temas políticos, pero con respeto, mirándonos a la cara y respetándonos, respetando el recinto, que es el organismo oficial de nuestro pueblo y adentro estamos los que fuimos elegidos por el pueblo, del oficialismo y de la oposición" subrayó.



Al escenario subieron los concejales titulares Evangelina Müller, Gabriel Truffa, Rocío Medina, Gastón Pirez, Aldana Piñón, Camila Belén Durand, Diego Omar Benítez, Silvina Palacios, Horacio Alberto Miñoz y Lola Fagúndez.

También lo hicieron los concejales suplentes Gustavo Sánchez, Denise Méndez, Martín Udrizard, Ángela Duarte, Julio Rojas, Delia Brem, Federico Graziani, Lucía Fernández, Ariel Róttoli, Yohanna Caire y Damián Verón.

Hubo presencia de vecinos de la Ciudad y de la zona como así también de referentes políticos y dirigentes partidarios de Colón, Ubajay, Liebig, Villaguay y Concepción del Uruguay. Entre ellos se encontraban José Luis Walser, actual intendente de Colón y precandidato por la reelección, Irma Monjo y Pablo Canali, ex intendentes y senador de San José, Ramiro Favre, viceintendente de Colón y precandidato a senador, el diputado provincial Jorge Satto, el actual concejal Mauro Godein, precandidato a diputado provincial, Nilda Giménez, precandidata suplente a Diputada Nacional, Juan Pablo Villalba, presidente del Vecinalismo Colonense y precandidato a concejal, entre otros.

El precandidato a Gobernador Rogelio Frigerio, que no pudo estar presente en el acto, dejó un saludo que se compartió en pantalla.