“El hospital que nos arrebataron”

Nos dimos el lujo de dejar pasar frente a nuestras narices, una obra millonaria, que de haberse concretado en nuestra ciudad, hubiese significado un avance más que importante en materia de Salud Pública.

Sí. Hablamos del hoy por hoy famoso Hospital Modular para turistas, perteneciente al programa nacional “Centros Modulares Sanitarios para Lugares Turísticos”, compuesto de espacios dedicados a la atención de emergencias y atención primaria para pacientes que presenten síntomas de Covid-19.

Y es que un fin de semana nos despertamos con la magnífica noticia plasmada en las redes sociales, sobre un nuevo hospital se instalaría nada más y nada menos que en San José.

Nos ilusionamos contemplando las fotos de funcionarios recorriendo el lugar donde supuestamente se iba a instalar. Vimos como el Intendente Gustavo Bastian les mostraba al titular del ENOHSA, Enrique Tomás Cresto y a Didier Jourdán, los terrenos donde podría instalarse dicho complejo de salud.

Bastian, Cresto y Didier Jourdán recorriendo un terreno en San José

Muchos decían: está bien. San José está cerca de la Autovía, haciendo un par de kilómetros podrían llegar fácilmente los turistas para atenderse. Está en el centro del departamento, en el medio de otras ciudades como Colón o Villa Elisa. Alguno dijo: Excelente. Vendría bien en principio para el turismo y más adelante, superada la pandemia, quedaría para los sanjosesinos, que bien sabemos, tienen serias carencias en cuanto a salud se refiere, se afirmó.

Al cabo de unos días surgió la idea de instalarlo en terrenos contiguos al actual hospital y no estaba mal aprovechar ese lugar para dotar de una infraestructura moderna al nosocomio sanjosesino que le permita ampliar su atención.

A todo esto, los legisladores provinciales Mauricio Santa Cruz y Mariano Rebord, junto a intendentes del departamento presentaron una nota al Gobernador Bordet solicitando que el hospital modular se instale en San José por cuestiones estratégicas.

Venía todo demasiado bien, pero…algo pasó.

Tenemos que decir que en este portal, desde un primer momento fuimos muy cautos a la hora de tratar el tema, pues teníamos cierta desconfianza con que efectivamente se construya el hospital en San José. Y nos mantuvimos a la expectativa, aguardando mayores definiciones al respecto, en un tema que desde un principio parecía enredado.

Lamentablemente la ilusión duró poco. Comenzaron a sonar rumores sobre una radicación en la ciudad de Colón. Trascendidos que para el mal de nosotros, se fueron confirmando con el correr de los días, potenciados por la visita de una funcionaria de la Provincia que recorrió la zona.

Y así fue que este martes en la Zonal de Arquitectura se realizó la apertura de sobres del cotejo de precios para llevar adelante la platea para del nuevo centro sanitario turístico que se emplazará definitivamente en terrenos del Hospital San Benjamín. Acto que contó con la presencia de la arquitecta zonal Betiana Rossier, el diputado provincial Mariano Rebord y la directora del Hospital San Benjamín, Norma Hernández.

Apertura de sobres del cotejo de precios para el nuevo hospital.

Con esto quedó confirmada la instalación del CMST, como se lo denomina, en la ciudad cabecera de nuestro departamento, decisión que adjudican a las autoridades provinciales.

Por más que se instale en Colón, una ciudad cercana con la cual estamos ligados permanentemente y que mucho queremos, nos queda el sabor amargo de un proyecto que se podría haber concretado en San José. Y es que no es la primera vez que juegan con nuestra ilusión y con la esperanza de contar en la ciudad con un sistema de salud eficiente, con múltiples servicios, acorde a la demanda de la población actual, que evite las derivaciones a otros lugares.

Hace unos años nos prometieron la construcción de un nuevo hospital regional, con terrenos ya asignados (usurpados luego por gente que se radicó allí). Y cada vez que llegan las elecciones, no hay candidato local que no utilice el tema Salud y Hospital como muletilla de campaña.

Aunque si hablamos de obras prometidas es mucho más extensa la lista. Como ejemplo podemos mencionar la ansiada reparación de la ex Ruta 26 en la zona de Perucho Verne. Una obra postergada por años, que recién en este 2020 se pudo ejecutar, restando proyectarse su continuidad en todo el tramo hasta Colón.

Muchas veces se llegó a pensar que el verdadero motivo de tales postergaciones era la presencia de gobiernos de distinto color político tanto a nivel municipal, provincial y nacional.

El lugar atenderá a turistas que presenten síntomas de Covid-19

Hipótesis que en este caso no corresponde, ya que como sabemos, tanto en la Intendencia como en la Gobernación y en la Presidencia de la Nación, los sillones son ocupados por mandatarios del PJ y hasta contamos con un Senador del mismo partido que, además, es sanjosesino.

En este caso teníamos todas las de ganar para que esta obra venga a San José pero nos la arrebataron.

¿Celos entre ciudades consideradas hermanas? ¿Cuestiones logísticas en materia sanitaria y de recursos humanos? ¿Ansias de protagonismo político? ¿Divisiones partidarias internas? ¿Qué habrá sucedido para que esto no se concrete en nuestra ciudad?

Sea como fuere perdimos una gran oportunidad y no es la primera vez. Ojalá que no nos vuelva a suceder.