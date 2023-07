La vicegobernadora Laura Stratta visitó San José

“Nosotros somos militantes políticos convencidos que defendemos un proyecto de provincia y de ciudad que amplía derechos, que lleva adelante acciones políticas que transforman las comunidades, pero no lo hacemos desde el discurso, lo hacemos desde nuestro hacer y desde nuestras convicciones”, expresó Laura Stratta durante el encuentro realizado este miércoles en San José, del que también participaron el intendente y la viceintendenta de San José Gustavo Bastián y Marisa Follonier; y el diputado Mariano Rebord, entre otros dirigentes. Y añadió: “Los peronistas tenemos enormes convicciones asumiendo las complejidades del contexto actual”.

Destacó a la generación que se puso al frente del municipio San José y transformó la ciudad. “No solo vemos la obra pública sino también a emprendedores en un mercado popular, vemos un museo que hace gala de la historia, las instituciones deportivas donde las gurisas y gurises de los barrios están contenidos, y de eso se trata, de las políticas con sensibilidad social que solo siempre vienen de la mano del peronismo, que reivindica derechos”, aseguró la precandidata a diputada provincial.

Luego, agradeció la presencia y el trabajo que realiza la militancia en cada localidad valorando la sana convivencia democrática porque “el adversario no está dentro de nuestro partido sino del otro lado, el adversario es el que recorta derechos, que paraliza las obras, es el que promete y no cumple”, manifestó. Asimismo, la vicegobernadora señaló la importancia y el rol que cumplen las mujeres en la esfera política. “Me alegra mucho entrar a las unidades básicas de mi provincia y ver que las mujeres están acompañando y protagonizando el tiempo que viene”.

A Claudia Monjo la describió como “una mujer comprometida, una mujer sensible y trabajadora a quien conozco desde hace muchos años trabajando en los banquitos de la Buena Fe… Como diputada la conocí comprometida con la realidad de su departamento; como intendenta también la vi brillar de la misma manera que va a brillar como vicegobernadora de la provincia acompañando a Beto Bahl”, aseveró.

Seguidamente, Stratta valoró las decisiones de gestión del gobernador Gustavo Bordet que permitió “sentar las bases para poder construir desde el presente, pero también sentó las bases para que podamos mirar el futuro con mucha esperanza”. Y siguió: “Todos los que estamos aquí creemos en la política como herramienta de transformación de la sociedad, creemos en el peronismo como el gran transformador de las realidades de nuestro país, y también creemos que desde nuestra militancia y convicción podemos aportar al triunfo en Entre Ríos”, concluyó.

A su turno Monjo celebró “la sana convivencia” del peronismo porque “todos se pueden expresar y podemos estar todos juntos. Sabemos que después del 13 de agosto vamos a estar trabajando para que el 22 de octubre sea un triunfo contundente, para que el peronismo siga hacia adelante, que sigamos siendo gobierno en lo local, provincial y también en lo nacional, y tenemos que darle nuestro acompañamiento a Sergio Massa, para que sea nuestro próximo Presidente”, aseveró.

En esta línea, la intendenta de Villaguay y precandidata a vicegobernadora indicó: “Tenemos que decir que este gobierno está presente con obras a lo largo y ancho de la provincia sin importar el color político”. Y recordó: “A mí me tocó ser intendenta desde el 2015-2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, con este señor que ahora quiere ser gobernador de la provincia y que en ese momento era el ministro más poderoso de ese gobierno nacional pero nunca hizo nada por Entre Ríos. No se acordó que era entrerriano y ahora parece que es más entrerriano de todos los que estamos acá”.

Luego, calificó como “el mejor” al gobierno que deja Gustavo Bordet y valoró el rol de Stratta: “desde el lugar que voy a ocupar a partir del 10 de diciembre también voy a ser como Laura, voy a cumplir con la palabra y voy a estar al lado de cada uno de ustedes para lo que necesiten”, aseguró.

Por su parte, el intendente de San José, Gustavo Bastián, destacó “el trabajo mancomunado que se viene haciendo con la provincia, esto que recién recorríamos algunas instituciones y que pudieron llegar a obtener un recurso económico para poder hacerle frente a las necesidades y ese es el trabajo que venimos haciendo durante todos estos años de la mano de nuestro gobernador, de nuestra vicegobernadora y es el trabajo que queremos continuar para adelante”. Y acotó: “Nosotros como militantes políticos, todos los que estamos acá, tenemos un gran desafío no solo para el 13 de agosto, sino también para ratificar el 22 de octubre, que es ganar las elecciones. No tengo dudas que vamos a hacer posible la transformación que necesitamos”.

En tanto, la viceintendenta y precandidata a senadora provincial, Marisa Follonier, agradeció a todos los presentes el acompañamiento y expresó: “Que la visita de Claudia sea la primera de muchas visitas y que seguramente la próxima será como una nueva vicegobernadora de nuestra provincia, ratificando esta hermosa ley de paridad que Laura nos ha ayudado a parir y que gracias a Bordet hemos podido llevar adelante y tenemos ahora el desafío de demostrar o de seguir demostrando la capacidad que tenemos, de que estamos hechas las mujeres”.

En otro tramo de su alocución destacó el “trabajo que viene haciendo Gustavo Bastián en San José y que todos ustedes vienen haciendo en cada uno de los lugares de este municipio porque cada transformación que hicimos en este municipio demostramos la capacidad que tenemos”. “Los aliento a seguir militando, a seguir acompañando, a hacerlo además en la unidad”, dijo finalmente Follonier.

El diputado y precandidato a intendente de San José, Mariano Rebord, expresó su alegría por estar presentes en el encuentro y por haber compartido la recorrida por la ciudad. “Creo que en la provincia no hay una sola comunidad, una sola ciudad, un solo pueblo que no tenga una obra ya sea de nación o de provincia”, señaló tras valorar la gestión de Gustavo Bastián. Además, destacó la unidad del peronismo de cara a las elecciones PASO. “El peronismo nos va a aunar esfuerzos para que el día de mañana en todas las comunidades llevemos el triunfo”, manifestó el legislador provincial.