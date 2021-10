La Unión Vecinal San José repudia las amenazas sufridas por el intendente José Luis Walser

UNIÓN VECINAL SAN JOSÉ:

Sr. Int. José L. Walser

En nombre de la Comisión Directiva de la Unión Vecinal de San José queremos brindarle nuestro apoyo incondicional y esperamos que hechos de esta naturaleza no se repitan; nos hacen volver al pasado y ponen en peligro la PAZ SOCIAL de nuestros vecinos por la cual tanto trabajamos día a día.

En democracia se opina, se debaten ideas, se escucha, se llega a consensos pero no hay lugar a la violencia verbal, escrita, física o de cualquier tipo por pensar distinto. Las autoridades del estado Municipal, Provincial o Nacional son electas por el pueblo, estos hechos atacan directamente a cada ciudadano haya o no elegido ese gobernante.

Por esto, lamentamos que se vuelvan a estas prácticas que recuerdan hechos nefastos de nuestra historia. , a los cuales todos los Argentinos dijimos BASTA.

Esperamos que la justicia, poder supremo del estado, llegue a dilucidar este hecho y así mostrar quienes realmente son las personas que atacan la tranquilidad de nuestras sociedades.



Marcelo Ramat

Presidente

Unión Vecinal San José.