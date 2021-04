La UCR Departamental pregunta cuando comenzará a funcionar el Hospital Modular de Colón

Desde el Comité Dptal. de la UCR expresamos nuestra fuerte preocupación, frente a la crítica situación que vive hoy el sistema de salud de nuestro Departamento.

Vemos casi con angustia que el avance de la segunda ola del Covid-19, está pegando fuerte en el departamento Colón, y aunque ya finalizó la temporada de verano, el Hospital Modular para turistas aun no funciona, ni siquiera para los habitantes de la región.

El presidente Fernández, a través de video conferencia, inauguró en febrero, cinco centros modulares para ciudades turísticas en todo el país y al menos el de Colón nunca se puso en marcha, ya que aún falta conseguir parte del equipamiento necesario y disponer de los cargos de enfermería, médicos, personal de maestranza, entre otros.

Antes de que sea peor aún la situación, exigimos a los legisladores del Departamento Colón, a la Ministra de Salud y al Gobernador de la Provincia, que den inmediata respuesta a esta urgente necesidad.

No puede ser que haya pasado más de un año desde que comenzó la pandemia y el Gobierno Provincial nada hizo para preparar los hospitales, ante un seguro recrudecimiento de la emergencia. Si en algo se ha mejorado, es por el aporte de los habitantes, comercios y empresas de cada una de las ciudades del departamento, o por los gobiernos locales, pero el Estado Provincial lo único que ha hecho es guardarnos en nuestras casas.

Los hospitales a punto de colapsar, las vacunas que llegan a cuentagotas, un hospital nuevo inaugurado que no funciona, la situación económica que empeora…Es necesario actuar rápido, el personal de salud y la gente están agotados y no se avizora un plan que lleve tranquilidad, al contrario está todo cada vez más confuso.



Comité Dptal. Colón de la UCR