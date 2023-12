José Luis Walser asumió su segundo mandato como Intendente de Colón

El domingo se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades municipales y de los concejales de la Ciudad de Colón para el período 2023-2027. José Luis Walser asume desde este 10 de diciembre su segundo mandato en la Municipalidad.



Luego de la sesión preparatoria y la jura de los concejales y la viceintendente María de los Ángeles Dalleves, esta última tomó juramento al intendente José Luis Walser, quien presentó a su equipo y brindó un mensaje a toda la comunidad.



"Seguiremos trabajando de esta manera, haciendo eficiente nuestro Municipio, nuestros recursos, de manera transparente como lo hicimos desde el primer día" dijo el flamante reelecto intendente.



A lo que añadió: "Me comprometo y los comprometo a todos a trabajar las 24 horas del día para esta Ciudad, para hacer todo lo que todavía le falta, hemos hecho muchísimo, y necesitamos que redoblen el esfuerzo para hacer todo lo que falta, y no tengo dudas que la comunidad nos va a acompañar".



"Hoy en el marco de los 40 años de Democracia, nuevamente en nuestra Ciudad asume un gobierno democrático elegido por los vecinos, en nuestra Ciudad, en nuestra Provincia y en nuestro País, y eso es para celebrar" afirmó José Luis Walser.





Primeros cuatro años

Al continuar con su primer discurso como intendente reelecto, José Luis Walser expresó: "Hace cuatro años la Comunidad de Colón soñaba con un Colón distinto, una Ciudad que sea para todos, que genere oportunidades para todos, una Ciudad que nos permita esperanzarnos y sentir orgullo, y hoy hace cuatro años que arrancó ese camino".



A lo que agregó: "Ese camino de compromiso, de acompañamiento de la comunidad que soñaba con una Ciudad mejor y que poco a poco fuimos construyendo en conjunto, en este tiempo, en este proceso, con todas las dificultades que nos atravesaron, aprendimos a trabajar en las dificultades, y hacer de esas dificultades, oportunidades para nuestra Comunidad".



Dijo, además: "Y quiero decirles que todo lo que hicimos, que lo hicimos en conjunto, lo hicimos siempre con la verdad, siempre mirando a la cara a los vecinos y no abandonamos un solo valor ni un solo principio de lo que nos trajeron acá, y eso para mí es fundamental, porque eso hace una sociedad justa, una sociedad que le da oportunidades a todos"





Mucho por hacer

Al referirse a la nueva gestión, José Luis Walser indicó: "Sé que viene una etapa distinta, una etapa cargada de nuevos desafíos, pero también tengan la certeza de que tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad y tenemos el enorme compromiso de como afrontamos momentos extremadamente difíciles para nuestra Comunidad, y pudimos superarlos, no tengan dudas de que, aunque vengan desafíos grandes, vamos a tener la entereza, y la capacidad para llevarlos y salir adelante".



"Aún queda mucho por hacer en nuestra Ciudad, yo les pido que nos acompañen, que estén cerca, necesitamos de todos, Colón necesita hacer mucho todavía, pero eso necesitamos hacerlo juntos".



"Los invito a todos, los convoco a todos aquellos que tengan el objetivo de vivir en una mejor Ciudad, que no tengo dudas de que es la mayoría de los colonenses, tener las puertas abiertas para acompañarnos en este nuevo desafío, que Dios los bendiga, los quiero mucho" subrayó José Luis Walser para finalizar.





Los funcionarios



Gabriel Schild (Secretario de Gobierno y Hacienda).



Daniel Kolankowsky (Sub Secretaría de Gestión General y Asuntos Jurídicos)



Pablo Covato (Sub Secretario de Capital Humano e Inspección General)



Rodolfo Minatta (Director de Ingresos Públicos)



Mariano Bravo (Director de Comunicación y Protocolo)



Juan Pablo Villalba (Secretario de Desarrollo Humano)



Delfina Morel Chevillet (Director de Protección y Promoción de Derechos)



Marcos Correa (Director de Salud)



Jésica Britos (Directora de Deportes)



Carolina Bombig (Directora de Industria, Producción y Empleo)}



Liliana Viollaz (Directora de Educación y Juventud)



Daniela Tuyaré (Coordinadora de Centros Barriales)



Ana Velázquez (Coordinadora de Discapacidad)



Sabrina Moñín (Coordinadora de Niñez, Adolescencia y Familia)



Camila Cricel (Coordinadora de Vivienda y Hábitat)



Federico Escher (Secretario de Turismo y Cultura)



Fabián Fernández (Director de Cultura)



Mariano García (Coordinador de Calidad e Innovación Turística)



Marta Armocida (Coordinadora de Gestión de Información y Servicios Turísticos)



Claudio Lara (Secretario de Obras y Servicios Públicos)



Juan Ignacio Arreseigor (Director de Obras y Servicios Públicos)



Pamela Morsenti (Directora de Obras Privadas)



Roberto Bergara (Director de Ambiente)



Juan Rougier (Director de Áreas Naturales)



Laureano Zarza (Coordinador de Servicios)





Los concejales

También asumieron funciones los nuevos concejales: Hellmers Carlos Leonardo, Kuliat Karen, Minatta Javier Hernán, Benay Clarisa Beatriz, Luciani Edgardo Eugenio, Becerra Andrea Viviana, Leonardi Carlos Alberto, Irigoy Patricia Alejandra, Medina Roberto Martin, Liberman Hermes Roy y Frencia María de los Ángeles.