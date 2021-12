HCD: Este jueves 9 habrá sesión extraordinaria y se tratarán varios temas

En primer lugar se tratará un Proyecto de Ordenanza que acepta la cesión efectuada por la Señora Mudry de una fracción de terreno para ser afectado a calle pública, y otro para el Banco Municipal de Tierras.

En segundo lugar, se pondrán a votación dos despachos sobre un mismo asunto, referenciado como "Loteo Aguilar". El despacho emitido por "mayoría" contiene las firmas de los Concejales del Frente Ciudadano y aprueba por vía de excepción este proyecto de loteo con dimensiones de frente y superficie menores a los requeridos, sistema de provisión de agua potable y utilización del sistema domiciliario de biodigestores de ciclo completo en reemplazo de la red cloacal. El proyecto da detalles técnicos sobre el sistema de tratamiento cloacal y requerimientos mínimos para su instalación como la instalación dentro de cada terreno, ubicándose como mínimo a 3 metros de la línea municipal y a 3 metros de los ejes medianeros, no debiendo existir sobre ellos construcciones definitivas. Se fija que la utilización del sistema será unifamiliar, debiendo existir uno por cada lote. El loteador debe transmitir fehacientemente lo normado en esta ordenanza, debiendo cumplir toda normativa local de loteo. Como apartado especial de la aprobación se dispone que durante el desarrollo del loteo deberán plantarse árboles de especies nativas autóctonas. Este Despacho cuenta con observaciones desfavorables por parte del Área Legal del Honorable Concejo Deliberante.

Sobre el mismo caso "Loteo Aguilar", el despacho en minoría, con las firmas de los Concejales del Frente Todos por San José, versa sobre una Resolución de rechazo. La minoría funda su dictamen en que una excepción a la ordenanza de loteo implicaría sentar un precedente en la legislación local, habilitando a otros ciudadanos a exigir excepciones para el desarrollo de servicios, medidas de calles y superficies de Lotes; se apoya también en la opinión de profesionales de la Ingeniería Civil quienes desaconsejaron la utilización de biodigestores de ciclo completo, teniendo en cuenta que el tamaño de los lotes, su proximidad y la permeabilidad del suelo de la zona de implantación del Loteo, y recomendaron la instalación de una planta compacta de tratamiento de efluentes cloacales. Además, menciona que el expediente N°61.453 no cuenta con firma de profesional.

En tercer lugar, se pondrá a votación un Despacho que dispone la aplicación, para el lote de propiedad de la señora Paz, los indicadores urbanos correspondientes a la Zona Núcleo Urbano Ampliado, según Ordenanza 40/2013. Además, dispone para todos los lotes de la Manzana 44, Concesión 261, la aplicación de los indicadores urbanos de la Zona Núcleo Urbano Ampliado.

En el cuarto punto, se podrá a consideración del Cuerpo un Proyecto de Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el convenio de reconocimiento de deuda con el señor Monzón por la suma de $305.000

El quinto asunto que se considerará es un proyecto de Ordenanza surgido de la Comisión Especial de Quemas que refrenda el protocolo de quema y que establece las condiciones y requisitos que deberán cumplimentarse en aquellos casos en que la actividad de quema en zona forestal o rural se encuentre en condiciones de ser realizada y autorizada por el Municipio. A los fines de esta Ordenanza se entiende por "quema" toda labor de eliminación de vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, incendios de grandes basurales a cielo abierto o microbasurales. Prohíbe la quema de residuos domiciliarios o urbanos, como así también de restos de poda u otro de origen vegetal, a cielo abierto o microbasurales en toda la jurisdicción de San José. Dispone que toda actividad de quema rural y/o forestal deberá ser autorizada por el Área de Ambiente Municipal y que dicha autorización deberá concederse previo análisis. Prohíbe la actividad de quema desde los meses de noviembre a abril de cada año inclusive. Establece que las violaciones a la Ordenanza serán consideradas faltas graves y la multa oscilará entre las 150 y las 2000 U.T. Instruye al D.E.M. a destinar los montos percibidos en conceptos de multas a Bomberos Voluntarios de la Ciudad. Designa como autoridad de aplicación al Área de Ambiente de la Municipalidad. Dispone que para la implementación de la Ordenanza se deberá procurar la toma de decisiones en conjunto entre Área de Ambiente y Cuerpo Activo y Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de la Ciudad.

El sexto punto del Orden del Día es la votación de un Despacho que aprueba la Ordenanza General Impositiva Anual 2022. Además, fija el valor de la Unidad Tributaria en $122,48.

El séptimo, es un Proyecto Ordenanza que Aprueba el Presupuesto de Recursos de la Municipalidad para el Ejercicio Económico 2022, el cual asciende a la suma de $1.216.118.710,35. Aprueba el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad para el Ejercicio Económico 2022, el cual asciende a la suma de 1.216.118.710,35. Aprueba los Anexos I "Planilla analítica de recursos con afectación" y II "Planilla Analítica de Transferencias sin Afectación". Faculta al D.E.M. a ampliar el Cálculo de Recursos y de Gastos por nuevos y mayores ingresos con afectación específica, incluidos los originados por Leyes, Decretos, Ordenanzas o convenios con terceros, en el marco de legislaciones especiales, debiendo comunicar tales ampliaciones al H.C.D. dentro de los treinta días de realizadas. Establece que la partida presupuestaria correspondiente al Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes será utilizada para reforzar cualquiera de las partidas del presupuesto, lo que será comunicado al H.C.D. conjuntamente con la elevación del Balance Mensual.

Sobre el último y octavo asunto del Orden del Día, también se pondrán en votación dos Despachos, uno en mayoría y otro en minoría. El primero cuenta con la firma de los Concejales del Frente Ciudadano y desafecta del dominio público municipal y afecta al dominio privado municipal el polígono ubicado sobre líneas municipales en la esquina constituida por las calles Caseros y Berduc de barrio Loma Hermosa. La superficie desafectada es de aproximadamente 170 m², perteneciente a un lote de mayor extensión, correspondiente al predio de la Plaza "Guillermo Gómez Cadret" de ese barrio. Además, destina el lote descripto anteriormente a la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud y autoriza al D.E.M. a realizar todas las acciones necesarias, tendientes a la inscripción del lote desmembrado en el Registro de la Propiedad Inmueble. Dispone que será la única desafectación que tendrá la Plaza como espacio público.

Sobre este mismo asunto, el Despacho en Minoría tiene las firmas de los Concejales del Frente Todos por San José y versa sobre una Resolución que rechaza el proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal sobre la desafectación de parte del espacio de la plaza del barrio Loma Hermosa para construir un C.A.P.S. Fundamenta el rechazo en las opiniones de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, quienes desaconsejaron la instalación de dicho Centro en ese lugar ya que se trata de pérdida de espacio público verde irrecuperable. Además, indican que la partida provincial indicada por el Ejecutivo en el proyecto no existe en los registros oficiales.

Todos estos asuntos serán puestos a votación en la Sesión Extraordinaria del próximo jueves que podrá ser visualizada en vivo a las 10:00 a través del canal de YouTube "HCD San José".