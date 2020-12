HCD: discusiones, esperas y sesión extraordinaria a cuarto intermedio

Según se dio a conocer a través de un parte de prensa oficial, en la sesión de hoy, tras la lectura de la Nota 247/2020, sobre la Segunda Modificación del Presupuesto Municipal 2020, que fue remitida por el DEM, la Concejal Marsó mocionó que el cuerpo se constituya en Comisión para darle tratamiento al Proyecto.

La moción fue sometida a votación y en consecuencia, el cuerpo se constituyó en Comisión. Los Concejales se abocaron a su tratamiento.

A la hora 12:40 se retomó la Sesión, habiéndose producido un despacho para ser tratado al final del Orden del Día. Finalmente, el Concejal Orcellet mocionó el pase a un Cuarto Intermedio, hasta el día martes 22 a las 20hs.

Dicha moción obtuvo empate, desempatando la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marisa Follonier, se dio a conocer de manera oficial desde el cuerpo legislativo.

En mañana de hoy, además de los concejales, también se hicieron presentes en el recinto legislativo, el Contador Municipal Juan Manuel Bravo y el Secretario de Gobierno Lino Bard con la intención de dialogar con los ediles sobre el tema a tratar, pero no se habría podido llegar a un acuerdo. Cuando la sesión pasó a comisión, la transmisión oficial mediante Youtube se interrumpió y solo se pudo ver en primer plano la imagen de la Bandera de Entre Ríos por un largo tiempo prácticamente hasta su finalización, cuando se pasó al cuarto intermedio.



Más tarde, los concejales de la oposición manifestaron su preocupación por lo vivido en la sesión de este jueves. Lo hicieron mediante sus redes sociales manifestando: “Nos preocupa qué pasará en nuestra ciudad. Qué trabajo van a tener para tapar todo este mamarracho. Una gran interna en la gestión de Bastián que traerá muchos inconvenientes en el municipio", afirmaron los concejales del Frente Todos por San José.

"Hace instantes, se pasó a cuarto intermedio la Sesión Extraordinaria del día de hoy, después de que nuestros concejales estuvieron una hora esperando solos en el recinto debido a las repercusiones causadas por una feroz discusión entre el Secretario de Gobierno y la Vice Intendente de nuestra ciudad. Desencuentro que tuvo lugar frente a los concejales oficialistas y de la oposición", afirmaron.

"La sesión no sigue hasta que no me presenten la renuncia firmada del Secretario de Gobierno", fueron las palabras de la Srta Vice Intendente al manifestarles nuestros concejales el deseo de seguir con la sesión. El martes a las 20 hs. continúa la Sesión Extraordinaria. Es una vergüenza que debido a una interna partidaria, no se pueda realizar la tarea legislativa”, expresaron los ediles del Frente Todos por San José.

Por lo tanto la expectativa está puesta ahora en la sesión del próximo martes, donde veremos como continúa todo.