Gustavo Bastian presentó a sus precandidatos a concejales

Ante un gran marco de público, este viernes el intendente de San José Gustavo Bastian encabezó el acto de presentación de los precandidatos a concejales por la Lista 2 Más para Entre Ríos, que a nivel provincial acompaña la candidatura a gobernador de Adán Bahl.

El acto tuvo lugar en el Club Santa Rosa de San José, y contó con la participación de numerosos militantes de base, familias, y el acompañamiento de los sindicatos de la Carne, Luz y Fuerza, Camioneros, y la UATRE que se hicieron presentes en el lanzamiento de la lista con la que Bastian buscará la reelección.

Hicieron uso de la palabra Marisa Follonier, actual viceintendente y candidata a senadora por el departamento Colón; el militante sindical Daniel Coronel ; y Mirta Pérez, docente con amplia trayectoria como directiva de escuela y destacada participación en instituciones locales, que compartirá fórmula como vice de Bastian de cara a las próximas elecciones.

Luego de la presentación de los 22 precandidatos que integrarán la lista de concejales titulares y suplentes, fue el propio Bastian el encargado de hacer uso de la palabra. “La mayoría de los integrantes de la lista no viene de la política partidaria. Y en estos tiempos en que se trata de vapulear y menospreciar a la política, a la participación ciudadana, todo ellos son un claro ejemplo de que la gente se sigue comprometiendo para cambiar la realidad el otro”, expresó el intendente.

Bastian hizo hincapié en el valor de la unidad para hacer frente a los desafíos venideros. “Estamos convencidos de que tenemos que profundizar el camino que emprendimos en diciembre de 2019. Desde hace muchos años el peronismo no iba unido en una sola lista, y eso se pudo lograr gracias a la madurez y al altruismo de la dirigencia que entendió que la coyuntura y responsablemente puso el bienestar del pueblo por sobre los intereses personales.

Para finalizar, el intendente alentó a la ciudadanía a seguir acompañando este proyecto y a no dejarse llevar por los discursos de campaña. “Del otro lado solo hay slogans, un discurso marketinero que busca atrapar a las personas enojadas, o a las que no están pasando bien, pero que está totalmente vacío de contenido. Este 13 de agosto tenemos la oportunidad de seguir desarrollando San José, de hacerla una ciudad más grande, inclusiva, es entre todos y todas que vamos a hacer una ciudad con más oportunidades, donde reine en el pueblo el amor y la igualdad”.