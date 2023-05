Elecciones 2023: resultados de encuesta en San José y zona

Ciudad: San José y zona

Tipo de Muestreo: Encuesta personal

Tamaño: 352 casos



DETALLE

Composición etaria de respuestas: 16 a 20 años 13%

21 a 49 años 49%

50 a 80 años 38%



Si las elecciones fueran el próximo domingo

¿Usted votaría para Gobernador al Siguiente candidato?

Adán Bahl 36%

Rogelio Frigerio 39%

Enrique Cresto 16%

Candidato de Milei 5%

Izquierda 4%



Si las elecciones fueran el próximo domingo

¿Usted votaría para Intendente al Siguiente candidato?

Gustavo Bastián 38%

Didier Jourdan 26%

Marcelo Ramat 31%

Candidato de Milei 5%



TENDENCIA NACIONAL

Si las elecciones fueran el próximo domingo

¿Usted que movimiento votaría para presidencia?

Juntos por el Cambio 37%

Frente de Todos 32%

Libertad Avanza 28%

Izquierda 3%



Consideraciones:

Se reafirma la caída de intención de participar en la vida política en la juventud.

El 20% de los jóvenes encuestados no quiere participar, no quiere apoyar a candidato alguno.

Entre las encuestas que no se lograron completar la mayoría desiste de participar por no creer en la dirigencia política en general (léase nacional/provincial/local)

La tendencia en las necesidades detectadas en muestreos anteriores se mantiene en porciones similares.



Fuente: Julian Santana / QUALITY Plus+