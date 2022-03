El sentido de una alianza política, por Pablo Abalos

Las coaliciones son necesarias en este nuevo paradigma político, se aúnan fortalezas, se aumenta el número de votantes, ampliando la participación de sectores con menor representación, se enriquece, con aportes diferentes, una visión de gobierno.

Entendemos por coalición a una unión de partidos políticos con un fin común, esto es clave para no desvirtuar la misma y no perder capital político, credibilidad e identidad de sus partes.

Los partidos políticos, no son solamente asociaciones con personería jurídica, sino que representan el vehículo, la puerta de entrada de la participación ciudadana en cuestiones de interés común, mediante foros de discusión en los que se diagnostican necesidades, se elaboran propuestas y programas, además de formar nuevos cuadros, impulsar liderazgos, incentivar el aprendizaje político de nuestra juventud con independencia y libertad de expresión.

Los partidos y su estructura nacional, provincial y local son el alma de nuestra democracia participativa, republicana y federal.

Cuando en una coalición una de las partes interviene, directa o indirectamente en el seno de la otra, con el fin de interferir en su normal desarrollo y funcionamiento, comienza a gestarse la segregación de dicha alianza. La pérdida del control interno en la toma de decisiones, puede llevar al colapso de la estructura partidaria y concomitantemente de la alianza programática. Así, los liderazgos comienzan a carecer de consenso interno, y esa falta de legitimidad es percibida por la sociedad, la cual observa candidaturas carentes de todo capital político, teniendo que elegir lo "menos peor", acentuándose por consecuencia el descredito en el sistema.

En definitiva debemos promover partidos fuertes que enriquezcan alianzas programáticas de gobierno, que mantengan ideas filosóficas afines e impulsen liderazgos renovados, consensuados y fundamentalmente éticos.

Creemos que otra forma de alianza es posible. Las uniones no deben darse necesariamente previas a una elección; el sistema de las PASO puede contribuir considerablemente al fortalecimiento de las coaliciones, cuya estrategia a la hora de formar gobierno se base en los resultados preliminares dados por esta instancia, y la distribución del poder se realice con total legitimidad dada por el voto democrático y no en una mesa de negociación.



Pablo Abalos

Presidente Comité UCR Municipio San José