El senador Ramiro Favre trabaja en un Proyecto de Mediación Prejudicial Obligatoria

Son varios los proyectos en los que se encuentra trabajando el Senador por el Departamento Colón Ramiro Favre. Entre ellos, se cuenta una iniciativa para actualizar aspectos de la legislación laboral, con la finalidad de disminuir la litigiosiosidad laboral, descomprimir juicios y fomentar la generación de empleo privado.

"El Proyecto de Ley busca crear en el ámbito de nuestra provincia la Mediación Prejudicial Obligatoria en los conflictos laborales, ello es una respuesta a la clara necesidad de actualizar varios aspectos de nuestra legislación laboral" adelantó el legislador provincial.

Asimismo, explicó: "esta Ley disminuirá la litigiosidad laboral, descomprimirá de juicios a los Juzgados de ese fuero, no afectará derechos adquiridos de las partes, se autofinanciará y no requerirá fondos públicos de la provincia" sostuvo Ramiro Favre.

Por otro lado, afirmó: "Debemos generar los mecanismos legales que estimulen la generación de empleo privado, Entre Ríos y nuestro gobierno tenemos mucho por hacer en esta materia, somos la única provincia de la Región Centro que no cuenta con esa herramienta legal" subrayó.