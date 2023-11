El origen del porque, por Pablo Abalos

Después de más de 26 años de combatir el régimen descreído y falaz del liberalismo político, clase dominante dueña de la tierra y el poder económico que suponía dominio de unos pocos sobre la población general despojada de todo derecho incluso el de protesta.

Reusando cargos y prebendas que buscaban comprar su voluntad, desestimo ofrecimientos a ministerios del interior incluso la gobernación de la Prov. de Bs As durante el gobierno de Pellegrini, Luis y Roque Sáenz Peña.

Ya proclamada la fórmula presidencial de la UCR, Don Hipólito se dirige a la Señora Elena Napp de Green presidenta de la sociedad de beneficencia.

Distinguida señora: Una imposición nacional ha hecho que mi nombre figure en la formula con la que el pueblo argentino concurrirá a los comicios generales de la Republica, buscando la reparación moral y política a que está consagrado. Ante esa sanción publica deseo, cuanto menos, por impulso de mi fuero intimo poner en su conocimiento, que, si llegara al ejercicio de tales funciones, desde ahora renuncio a los emolumentos correspondientes a todo el periodo gubernativo en favor de las instituciones de misericordia que más lo requieran, me viene a la memoria un intendente electo de nuestra ciudad cuya primera acción de gobierno fue aumentar su sueldo.

Acción de Gobierno:

Pacifista por vocación, mantuvo la posición de neutralidad durante la primera guerra mundial, respeto irrestricto a la libertad de expresión y garantías individuales, plena independencia del poder judicial, creación del Banco Agrícola y Marina mercante Nacional (Que Menem privatiza) plan de instrucción pública y lucha anti tuberculosa, creación de la Gendarmería Nacional, se fundan escuelas de artes y oficios se redujo el analfabetismo del 20 al 4% ,crea el bachillerato nocturno, se implementa la obligatoriedad del guardapolvo blanco que igualaba socialmente a los estudiantes, en 1919 se inaugura la UNL y se nacionaliza la Universidad de Tucumán, a mediados de 1918 se produjo en la Universidad Nacional de Córdoba se lanza el manifiesto de protesta conocido como Reforma Universitaria, no se equivocó el texto al decir ESTAMOS VIVIENDO UNA HORA AMERICANA, adoptando una posición de vanguardia en las luchas de liberación económica y social. Veo en la reforma Universitaria, dijo Irigoyen dirigiéndose a los estudiantes la posibilidad de una decisiva contribución al renacimiento idealista de la república. Política Obrera: llamada solidarista iniciativas legislativas de protección al obrero y sus condiciones de trabajo, reglamentación de la Jubilación para los obreros y empleados de empresas particulares , aumento general del salario, reducción de la jornada de trabajo a 8 has diarias.

Desde su creación en 1922 de YPF como la de General Enrique Mosconi en su presidencia, reflejan una política insipiente de nacionalismo económico y energético, Irigoyen se ha negado a otorgar concesiones petroleras.

El golpe de estado de 1930 durante su segundo mandato Irigoyen es obligado a renunciar ´presidente de facto J F Uriburo nombra tres ministros vinculados a compañías extranjeras de petróleo. Al igual que la caída de Arturo Ilia, los sucesos golpistas tenían olor a Petróleo.

Hipólito Irigoyen fue uno de los primeros líderes nacionalistas y populares democráticos, muy anterior al General D Perón y su movimiento justicialista que emulo la predica de este viejo caudillo en cuanto a derechos sociales, pero en ningún caso en cuanto a ética pública y respeto institucional, como también lo fueron el Dr. Arturo Ilia, Dr. Raúl Alfonsín.

Seguramente de estos elementos surge el acercamiento al Peronismo que la coyuntura actualmente profesa.

La pregunta es, Sergio Massa es Peronismo, Carlos Menem fue peronismo, El Kirchnerismo es peronismo, Claramente No lo son, en ningún caso lo representan, solo en discurso, POPULISMO NO ES JUSTICIA SOCIAL, y EQUIDAD no es sinónimo de IGUALDAD.

Tampoco la dirigencia Radical pos Raúl Alfonsín lleva adelante como consiga la UCR socialdemócrata , No existen alternativas de centro, hoy los extremos populistas y de extrema derecha disputan el poder.

A quienes reniegan de la historia y su pasado los convoco a repensar sus orígenes para encausar el camino abandonado.



Pablo Abalos.