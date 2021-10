Concejales del Frente "Todos por Colón" piden que se revean turnos bancarios para agilizar la atención

Los momentos más críticos de la pandemia ya van pasando, por lo cual muchas medidas se van flexibilizando paulatinamente. Una de las medidas sanitarias implementadas fue la atención bancaria por turnos, una modalidad lógica para prevenir contagios de Covid-19.

Esta atención tanto a clientes como no clientes por anticipado para concurrir a las sucursales generan inconvenientes en los vecinos según nos han manifestado por la incomodidad de tener que esperar varios días en muchos casos y no suelen ser para el momento deseado.

Ahora que la realidad sanitaria ha liberado prácticamente la totalidad de las actividades y la mayoría de los organismos que prestan servicios no se encuentran trabajando bajo esta modalidad, creemos oportuno prescindir de la misma para que los usuarios y usuarias puedan realizar sus trámites en la sucursal bancaria de manera ágil y rápida, cuando lo deseen o necesiten.

En la última sesión del Concejo Deliberante presentamos un Proyecto de Resolución para solicitar a las entidades bancarias locales que consideren rever su funcionamiento mediante la solicitud de turnos.