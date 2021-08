Concejales del Frente “Todos por San José” cuestionan proyecto que paga adicionales por títulos educativos

En los últimos días tomó estado público un proyecto de Ordenanza del Intendente de la Ciudad de San José Gustavo Bastián mediante el cual se reconoce a partir de agosto de 2021, de un adicional por niveles de educación a los funcionarios municipales.

El proyecto busca modificar la Ordenanza N° 48/2019 con el agregado de un artículo que reconozca adicionales a los funcionarios políticos. Este aumento comprende un 10 % por título secundario sobre la categoría A, del 10 % por categoría C del personal y un 15% por título universitario sobre la categoría C.

Desde el Frente “Todos por San José” salieron a cuestionar este proyecto y a manifestar su total desacuerdo, oponiéndose a este aumento. También el sector gremial municipal salió al cruce de esta medida.

El concejal Federico Germanier, presidente del bloque opositor, aclaró que “no vamos a acompañar bajo ningún punto de vista esta decisión. Los adicionales deben ser cobrados por los empleados, no por funcionarios y concejales” sostuvo. Enfatizando además que la iniciativa “es una vergüenza”.

Pero, además, Germanier señaló que al mes de junio de 2021 la Municipalidad de San José “llevaba gastados 14 millones en remuneraciones de funcionarios”.



Y siguió: “¿Van a votar los concejales oficialistas esta ordenanza teniendo familiares que son funcionarios? ¿Van a levantar la mano para aumentarle el sueldo a sus familiares?”, expresó el edil vecinalista.

Asimismo, recordó que en 2020 el bloque opositor propuso el congelamiento “de los sueldos de funcionarios y dietas, nuestro mensaje es el mismo. No vamos a ser cómplices de esto”.

“Y vuelvo a remarcar, este adicional lo deben cobrar los empleados, y si funcionarios y concejales lo cobran, ponemos en riesgo hasta sus sueldos en los próximos meses”, subrayó Federico Germanier.