Comunicado del Bloque "Vecinalismo por San José"

Ante el proyecto presentado por el Bloque Más para Entre Ríos, a minutos de comenzar la sesión, es necesario que expresemos nuestra postura sobre dicho texto.

Sostenemos que las demandas y necesidades de los docentes de nuestra ciudad son reales y genuinas. El salario ha estado por debajo de la línea de pobreza durante mucho tiempo, y es un derecho de los trabajadores reclamar y ejercer el derecho a huelga.

Entendemos que la situación que afecta a los trabajadores de la educación no debe ser utilizada con fines políticos. El reclamo debe dirigirse no solo a quienes actualmente ocupan cargos, sino también a aquellos que han sido y continúan siéndo responsables de llegar a esta lamentable situación.

Consideramos que nuestro Bloque sufrió un atropello institucional en la sesión del jueves 5 de septiembre del HCD de la ciudad de San José. A solo 5 minutos del inicio de la sesión, nos enteramos que el Bloque oficialista iba a presentar un proyecto de resolución para ser tratado sobre tablas (en la misma sesión). Este proyecto expresaba su rechazo al proyecto de Ley Nacional que declara a la Educación como un Servicio Estratégico Esencial, apoyaba el reclamo docente por la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de conectividad, así como el apoyo a la demanda de mejores condiciones salariales para los docentes de la provincia. Además, solicitaba obras para la Escuela Técnica N° 6, la Escuela N° 10 "J.B. Alberdi" y la Escuela N° 54 "Carlos Sourigues".

Aunque desde nuestro espacio coincidimos completamente con las solicitudes del proyecto, no compartimos los conceptos cargados de tendencia política partidaria que culpan exclusivamente a las políticas nacionales y provinciales actuales, omitiendo las responsabilidades de gestiones anteriores a nivel nacional, provincial y municipal.

La presentación del proyecto para ser tratado sobre tablas nos impidió deliberar y consensuar las expresiones de los vistos y considerandos. Esto constituye un verdadero desmanejo legislativo, considerando que se requerían inevitablemente los votos favorables de nuestro espacio para el tratamiento sobre tablas, que exige los 2/3 de los votos (lo cual, inexplicablemente, el Bloque oficialista y la Presidencia del HCD desconocían).

Un proyecto de esta magnitud y relevancia merecía un debate exhaustivo sin forzar a nuestro bloque a votar manifestaciones políticas que no compartimos, sin haber tenido la oportunidad de expresar nuestras opiniones en los vistos y considerandos.

Es reiterativo el atropello con leyes de último momento e inconsultas, así como el desconocimiento total del funcionamiento del HCD y las leyes que rigen las instituciones democráticas del Estado.

La situación actual de las escuelas, en cuanto a infraestructura, partidas de limpieza y comedores, es compleja no solo desde los últimos meses, sino que ha sido el resultado de décadas de abandono y desidia.

Cuando se mezclan situaciones en las que diferentes derechos colisionan, es esencial que en nuestras instituciones democráticas se traten los temas punto por punto y de forma objetiva. También es necesario que los reclamos sean continuos en todos los aspectos, independientemente del color político del gobierno de turno.

En relación al caso puntual de la Escuela Técnica N° 6, recordemos que el 13 de junio de 2023, el intendente Gustavo Bastián abrió los sobres con los oferentes para la construcción del edificio. ¿Por qué no comenzó la obra al mes de presentarse la licitación si el dinero estaba disponible? ¿Acaso fue solo un acto político para iniciar la campaña?

Desde 2019, los arreglos de la Escuela NINA N° 54 estaban paralizados. ¿No podía el intendente Gustavo Bastián reclamar la finalización de la obra a la provincia y a la nación, dado que estaban alineados políticamente y esto fue su eslogan de campaña?

Como Concejales, estamos totalmente de acuerdo en que un trabajador, especialmente cuando es un profesional, debe recibir un sueldo justo por su labor.

Apoyamos la escuela y la universidad pública, ya que todos nos hemos formado en ellas. Deseamos que la inversión en educación aumente cada día y sea una prioridad para todos los gobiernos, sin importar su color o ideología política.



Bloque Vecinalismo por San José