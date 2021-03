Comunicado de la JP San José en repudio a lo sucedido hoy en el HCD

En la mañana del día de hoy, durante la apertura de sesión del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San José, mientras el Presidente Municipal, Gustavo Bastian enumeraba las acciones de su primer año de gobierno, una voz se infiltró en los parlantes del recinto para, por lo que se alcanzó a escuchar, decir “qué decís, si no hiciste nada”.

Una avanzada de algún sector que pretende generar una sensación de caos y desestabilización del sistema político, tratando de difamar una vez más las conquistas de derechos y evadiendo por completo la voz del pueblo sanjosesino que hace un año eligió un gobierno en las urnas.

Llama la atención que durante una jornada sumamente importante impresa con obligatoriedad en nuestra Constitución, donde el Presidente Municipal daba memoria detallada del estado de situación de la ciudad que recibió hace un año, las políticas concretadas y los proyectos previstos; se lleve adelante, maliciosa e intencionalmente, una práctica antidemocrática, dañina y con un manejo anónimo paupérrimo, que lejos está de responder hoy a las necesidades en nuestra comunidad.

Todos los sectores, todas las personas tienen derecho a reclamar y manifestarse por sus reivindicaciones, pero siempre en el marco de que se respeten las decisiones del Pueblo, la Soberanía Popular y la Constitución; con diálogo y respeto.

Nos preocupa como jóvenes, como trabajadores y trabajadoras, nos preocupa como ciudadanos, nos preocupa como mujeres y hombres que tenemos responsabilidades públicas, que elegimos la política como herramienta de transformación de las desigualdades. Nos preocupa, claro, que quieran ensuciar la institucionalidad. Preocupa, aún más, que la grabación haya salido del recinto del Honorable Concejo Deliberante donde dos bloques de concejales y concejalas representan la voz del pueblo, no podemos permitir que lo transformen en una tribuna antidemocrática.

Es imposible declarar con certeza quién fue el autor de semejante hecho, pero acompañaremos cualquier decisión del Ejecutivo para llevar adelante el esclarecimiento de lo sucedido.

Rechazamos un acontecimiento de estas características y este repudio constituye una exigencia en defensa de la democracia, cómo así también la responsabilidad de llevar información de lo sucedido a una ciudadanía crítica y comprometida con la vigilancia plena de nuestros derechos.

Quienes atentan contra las mínimas garantías del Estado de derecho no pueden ampararse en ningún audio, ni juego, ni excusa ínfima para seguir construyendo, sobre la base de la mentira y la operación de manipulación.

Tenemos derecho a repudiar lo sucedido. Ante estas prácticas cobardes decimos que no se puede callar al pueblo nunca, el pueblo es pueblo porque empuja, justamente no renuncia, no silencia ,no retrocede, no abandona, no se esconde. No se puede silenciar el voto popular y el avance de los derechos que hemos logrado durante este último año con acciones antidemocráticas.

No nos disfrazamos, no necesitamos del anonimato, no interferimos en el sentido de ser oposición en democracia, no obstaculizamos el funcionamiento legislativo, no estamos en el negocio de la antipolítica, ni manipulamos la opinión pública con acusaciones falsas y mentiras con el objetivo de dividir a la sociedad.

Nos pertenece la esperanza, nos van a encontrar debatiendo y dialogando en el campo de las ideas, para el total de los sanjosesinos y las sanjosesinas. Generando espacios de participación, gestionando, dando respuestas frente a la desigualdad. Nuestro repudio es, al mismo tiempo, un llamado de alerta a todas las fuerzas democráticas y a toda la ciudadanía, esperamos encontrarnos, sobre todo en estos tiempos, defendiendo la garantía plena de los derechos.

JP San José