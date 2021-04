Comunicado de Concejales del Frente Ciudadano ante la segunda ola del coronavirus

"El bloque oficialista es consecuente con las medidas que tomamos como gobierno. Le pedimos a la sociedad no agruparse en reuniones sociales ni familiares. Reunidos en el recinto legislativo superamos ampliamente la cantidad permitida. *No nos desligamos de nuestro trabajo legislativo*, no dejamos de acompañar a las y los sanjosesinos en este escenario como desde el primer día de la pandemia y tampoco nos desprendemos de nuestra responsabilidad para darle respuestas a la ciudadanía, ya que diariamente trabajamos por y para San José", remarcaron, y resaltaron a la par la realidad epidemiológica que estamos atravesando y el pedido casi desesperado de nuestro sistema de salud para que tengamos empatía y nos cuidemos en una situación de transmisión comunitaria .

"Estamos en un escenario complejo, frente a un hospital casi colapsado y creemos estar a la altura de las circunstancias", concluyeron.

Concejales Frente Ciudadano.