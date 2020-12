Violento a la cárcel: Condena efectiva en juicio abreviado realizado en Colón

Ante la jueza de Garantías, doctora Natalia Céspedes, se realizó en la ciudad de Colón, el juicio abreviado a Javier Marcelo Kuttel, de 31 años, de Villa Elisa, representado por el defensor particular, doctor José Peluffo, en causa que llevara adelante el fiscal Alejandro Perroud.



Según se acordó entre las partes, a Kuttel, que no tenía antecedentes penales, se le solicitó la pena efectiva de 4 años y 4 meses de prisión, a cumplirse en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

Este sujeto estaba acusado de delitos de lesiones leves calificadas, amenazas e incendio, por un hecho ocurrido el día 30 de marzo de 2020, a las 15:10 hs. aproximadamente, frente al domicilio de calle Los Pinos al 1900 de Villa Elisa, donde convivía con su pareja de 20 años de edad.

Kuttel discutió con su pareja ya que reclamaba que le entregara las llaves de un vehículo Renault 4L, amenazando con prenderlo fuego si no accedía a su pedido.

Finalmente roció el vehículo con nafta y lo incendió, al tiempo que agredió a su pareja y a la hermana de ésta, que intentaban persuadirlo de que desista de su accionar, resultando ambas con lesiones de carácter leves.

El vehículo resultó consumido por las llamas, tras lo cual el imputado se retiró y se presentó en la Comisaría de Villa Elisa, donde quedó detenido y con prisión preventiva.

El fiscal consideró que las lesiones estaban calificadas por ser ocasionadas en un contexto de violencia de género y por el vínculo de pareja con una de las víctimas. En tanto se imputó el delito de incendio ya que consideró que se había creado un peligro para otros bienes como el tendido eléctrico y las viviendas cercanas.





Fuente: 03442