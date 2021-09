Villa Elisa: se produjo un incendio en una vivienda

Presentes en el lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con el ex marido de la propietaria de la finca, ya que ésta no se encontraba en su domicilio, manifestando el ciudadano que el foco ígneo, por causas que se tratan de establecer habría sucedido por un desperfecto en la heladera.

Afortunadamente los Bomberos Voluntarios actuaron con prontitud, sofocando el fuego en pocos minutos.

No se registraron personas lesionadas, solo pérdidas materiales.