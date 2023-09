Villa Elisa: fue victima del "cuento del tío" y le robaron 20 mil dolares

El domingo a la madrugada, cerca de las 6 de la mañana, un hombre mayor recibió un llamado telefónico al fijo mientras estaba en su casa, en la misma, una voz masculina aseguraba que tenían secuestrado a su hijo y que, si no quería que le hicieran daño, debía entregar todo el dinero que tenía para que fuera liberado.

Asustado, el hombre accedió, preparó el dinero en un sobre, tal como habían indicado los presuntos captores, que además le pidieron que la dejara en la esquina de su casa. Siguiendo las instrucciones, dejó el dinero en el lugar indicado, bajo amenaza de que no mirara atrás ni se asomara afuera porque mataban al hijo o a él.

Tras entregar todos sus ahorros, el damnificado pudo constatar que su hijo estaba sano y salvo y que no había sufrido ningún secuestro.

De inmediato, radicaron la denuncia de lo sucedido, por lo que policía comenzó con las averiguaciones y análisis de las imágenes de las cámaras municipales y de los particulares en la zona.