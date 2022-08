Villa Elisa: desperfecto en una estufa a gas provocó un incendio parcial en una vivienda

El propietario intentó apagarlo con arena, no lo logró pero sirvió para que las pérdidas no sean totales.

De acuerdo a lo informado desde Bomberos, minutos después de las 18 hs de este lunes, se recibió el aviso al cuartel y partieron 2 móviles y una decena de bomberos a la dirección citada.

Al llegar los efectivos al lugar, el fuego estaba generalizado en la cocina.

Según lo informado, el siniestro se originó en una estufa a gas, producto de la rotura de la manguera de la misma. El fuego consumió un mueble, un sillón, los vidrios y la ventana, además de parte del techo.

Mucho humo y las altas temperaturas en el interior afectaron varios artefactos de las demás habitaciones.

En el momento del hecho, su morador, intentó apagarlo con baldes de arena, acción que evitó que las llamas avancen vorazmente y se quemara la casa en su totalidad.

Luego, gracias a la tarea y el rápido accionar de Bomberos el fuego, no se propagó a las demás habitaciones y la casa contigua.



Fuente: Canal 10 Villa Elisa