Varios accidentes en la Autovía Ruta 14

En horas de la madrugada de este domingo, personal de la Comisaría San José, acudió a un accidente de tránsito, ocurrido en Autovía Gervasio Artigas km 161, lugar donde por causas que se trataran de establecer un automovilista pierde el control del rodado impactando contra el guardrail oeste. El vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, que transitaba en sentido de circulación Norte a Sur, era conducido por un ciudadano de 20 años de edad, oriundo de Villa Elisa. No hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

También en la madrugada de hoy, personal de Comisaría Ubajay, asistió a un Accidente de Tránsito, ocurrido en la Autovía Gervasio Artigas km 216, lugar donde por causas que se tratan de establecer se produjo la colisión entre una camioneta Marca Fiat, modelo Toro Freedom 2.0, conducida por un hombre de 44 años de edad, acompañado de su esposa de 43 años de edad y sus hijas 12 y 10 años de edad, quien transitaba en su rodado en sentido Sur a Norte, e impactó con un animal vacuno, perdiendo el control del rodado, culminado contra el guardrail. No hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

Por otra parte, pasadas las 04:30 de la fecha, personal de Sub Comisaría La Clarita, acudió a un siniestro vial ocurrido en el km 194,5 de la Autovía General Artigas, protagonizado por una camioneta marca Ford, modelo Ecosport, de color gris, conducida por un ciudadano de 50 años de edad, acompañado por dos mujeres de 36 y 75 años de edad, un hombre de 80 años de edad y su hijo de 4 años de edad, todos oriundos de Buenos Aires, quien transitaba de Sur a Norte y colisionó, por causas a determinar, a una camioneta marca Renault, modelo Express, de color blanco, guiada por un hombre de 50 años de edad, acompañado de una mujer de 45 años de edad, oriundos de Concepción del Uruguay, la cual venia en el mismo sentido de circulación y a raíz de dicho impacto se produjo un despiste y vuelco del ultimo rodado. Las ciudadanas del primer rodado resultaron con lesiones de carácter leves.

Mientras tanto, alrededor de la hora 21:30 de la víspera, personal policial de Comisaría Ubajay, interviene en un siniestro vial, ocurrido en Autovía Gervasio Artigas km 207, lugar donde por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión de una motocicleta marca Honda modelo Flacon 400cc, conducido por un hombre de 38 años de edad, que viajaba acompañado por un ciudadano de 34 años de edad, oriundos de Buenos Aires, el cual transitaba en sentido Sur-Norte. Al tener un desperfecto en sus neumáticos, pierden el control del rodado y caen en la cinta asfáltica, resultando con lesiones de carácter leves.