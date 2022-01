Secuestro de moto en San José para establecer procedencia y propiedad

A las 02:45 horas de esta madrugada, en circunstancias en que personal de Comisaría San José realizaba recorridas jurisdiccionales de rutina, circulando por calle Primeros Colonos, al llegar a la intersección con Colectora de Ruta Nacional 14, observaron a la vera de la arteria mencionada, una moto, marca Honda, modelo Biz 125 cc., sin dominio colocado, abandonada en regular estado de conservación.

No se observó persona alguna al momento en la zona, por lo que se procedió a su formal secuestro. No obran al momento registros en la Jefatura de pedido de localización o secuestro de la misma, además se consultó al RNPA de nuestra ciudad desde donde se informó que el motociclo no se encuentra registrado.

Se iniciaron actuaciones para establecer real procedencia y propiedad. Todo lo actuado con conocimiento de la Fiscalía en turno.