San José: Hombre detenido por querer ingresar a la casa de su ex pareja

Este jueves en horas de la tarde noche personal de la Comisaria de San José recibió el llamado telefónico de una mujer de unos 36 años de edad, oriunda de nuestra ciudad, donde avisaba que su ex marido, quién tenia restricción hacia ella quería ingresa a la finca. Por tal motivo personal Policial se dirigió al lugar en inmediaciones de Calle Sargento García al 1500, donde pudo lograr ubicar al hombre.

Según pudo saber "San José Web", se trata de una persona de unos 37 años de edad, quién tenía restricción y no podía acercarse a su ex mujer por orden judicial. Atento a ello el hecho fue comunicado a la fiscalía en turno. Se dispuso que esta persona sea detenida por desobediencia Judicial, quede alojada en la Jefatura Departamental a disposición de la fiscalía.