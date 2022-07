San José: despiste y vuelco de camioneta en calle Cettour

El hecho ocurrió en Av. Cettour casi 2 de Abril, cuando el conductor de una camioneta doble cabina, perdió el control y despistó, cruzándose al carril contrario y terminando su trayectoria en un gran zanjón. El tránsito fue reducido durante unos minutos.

En la mañana de hoy, siendo las 08:20 hs aproximadamente, personal de Comisaría San José, intervino por un accidente de tránsito, ocurrido en Cettour y 2 de Abril, lugar donde por causas que se tratan de establecer, un ciudadano de 40 años, que se conducía en una Ford Ranger, pierde el control de esta, despista y vuelca. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Trabajó en el lugar Rescate Urbano, policía e Inspección municipal, ademas llegó una ambulancia pero no fue necesario utilizar la misma ya que el hombre salió ileso.

El conductor se encuentra bien y dijo: "se aceleró sola la camioneta y con el asfalto mojado no la pude controlar. Un desperfecto mecánico seguro." Y agregó "la estaba probando venía despacito a unos 30 o 40 km x hora".



Fuente: Radio Melody