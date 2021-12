Ruta 130: Accidente con un camión de pollos y una moto

El hecho ocurrió cuando un camión Mercedes Benz con acoplado cargado de pollos, circulaba en sentido Oeste-Este detrás de una motocicleta Gilera 110 momentos en que ésta realiza una maniobra para ingresar a Distribuidora Sotelo y luego se vuelve a su mano porque circulaba otro vehículo de frente, sin advertir que el camión venía detrás, el cual lo esquiva sobre la banquina, sin poder determinar si lo impacta o no y el motociclista cae, provocándose en principio lesiones leves.

Respecto a la carga cayeron 15 jaulas del acoplado.

Trabajaron agentes de Inspección municipal, policía, bomberos voluntarios y ambulancia Same que inmediatamente trasladó al herido al hospital San Roque de Villa Elisa para su atención.

La ruta no fue cortada, solo limitada en una mano de circulación mientras operarios realizaban la tarea de limpieza.



Fuente: Radio Melody