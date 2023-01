Resaltan la importancia de respetar la velocidad y las señales en rutas para evitar siniestros viales

El comisario inspector a cargo de Operaciones Viales de la Policía de Entre Ríos, Luis Báez, explicó que las mayores causas de siniestros en rutas entrerrianas se deben a “excesos de velocidad, adelantamientos en doble línea amarilla y no respetar las señales de tránsito”.

“Este mes vemos estadísticas que sorprenden en relación a la accidentología vial y tiene que ver con el aumento de circulación en rutas, pero sobre todo con la imprudencia y la falta de conciencia y responsabilidad ciudadana”, precisó.

En esa línea, el coordinador del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, Pablo Peil, sostuvo que “para disminuir la siniestralidad vial no alcanza solo con el trabajo de control y prevención que se realiza desde el Estado, seguimos insistiendo en la responsabilidad y la predisposición de cada entrerriano para mejorar en nuestro territorio”.

Frente a ello, desde ambos organismos, dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia, destacaron la importancia de respetar la velocidad máxima en rutas y cumplir con las normas de seguridad.

Báez también recordó los controles que se realizan en rutas entrerrianas en el marco de la temporada estival: “Estamos en pleno desarrollo del operativo de verano, que se lleva adelante de manera integral con otras Instituciones y significa un refuerzo a los operativos de rutina que se realizan todo el año. Tenemos 20 puestos camineros a los que se suman los operativos de control de alcoholemia, cinemómetros y radares fijos de control de velocidad”, puntualizó.

Asimismo, informó que se está avanzando en la instalación de más radares en los cruces. “Si bien las rutas entrerrianas están señalizadas correctamente con el radar se busca corregir y detectar a quienes exceden las velocidades permitidas, ya que es la mayor causa de siniestro en Entre Ríos”. Precisamente y en relación al cruce de la ruta N° 127 y N° 32, se instalarán radares y reductores de velocidad próximamente.

El funcionario policial brindó recomendaciones a tener en cuenta a la hora de salir a la ruta: “es importante planificar el viaje con tiempo y estar descansado, controlar la documentación necesaria para conducir, el uso de cinturón de seguridad de todos los ocupantes del vehículo, utilizar las luces bajas y respetar la velocidad establecida”, recordó.

Por último, Peil recordó que “es importante controlar el estado del vehículo antes de salir a la ruta y usar siempre el cinturón de seguridad o casco, en el caso de motocicletas. Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, sujeto a su silla correspondiente (SRI) y el conductor no puede ingerir alcohol. En Entre Ríos rige desde 2016 la Ley N° 10.460 de Alcohol Cero, la cual prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con tasa de alcoholemia superior a cero”.

Documentación para circular

• Documento de identidad (DNI).

• Licencia de conducir vigente y habilitante para el vehículo.

• Cédula de titularidad del vehículo.(verde)

• Cédula de autorización (azul)

• Comprobante de Póliza de Seguro obligatorio y vigente.

Elementos obligatorios para llevar en el auto

• Matafuego reglamentario cargado (en condiciones de ser usado).

• Balizas independientes

Recomendaciones

• Botiquín de primeros auxilios.

• Rueda de auxilio.

• Crique mecánico o hidráulico