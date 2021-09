“Perdió el control del auto y no se acuerda más”, dijo el hermano del comisario accidentado

Un impresionante accidente vial tuvo lugar este lunes por la mañana, en la Ruta Nacional 14 donde un auto conducido por el jefe de la Comisaría de San José (departamento Colón), Luis Martín, despistó y terminó arriba de una garita de colectivos.

El hecho ocurrió en el kilómetro 148 de la autovía general Artigas, a la altura de Colonia Hughes, a donde el conductor viajaba desde la ciudad de Concepción del Uruguay.





El accidente

Carlos, hermano del conductor dio detalles del siniestro: “Tomó un espejo de agua, perdió el control del auto y no se acuerda más”, dijo a TN.

Además, detalló que el Martín sufrió algunos cortes, fue atendido en el hospital de Colón y está fuera de peligro. “Me contó que sintió un golpe, se abrió el airbag y cuando abrió la puerta del auto para bajar se dio cuenta que estaba en altura. Se quedó sentado en la garita y llamó por teléfono a la esposa y de dijo que había volcado. Si hubiera venido a alta velocidad no estaría contando el cuento, no estaría vivo”, detalló.





Impacto

Por su parte, el subjefe Departamental de la Policía de Colón, comisario Emilio Piaggio, explicó que efectivos se hicieron presentes en el lugar del accidente luego que, recibieran un llamado de los vecinos alertando sobre el episodio que protagonizó el auto Toyota Corolla. Al respecto, Piaggio remarcó que “el auto, que viajaba de norte a sur, va hacia la banquina donde produce algunos vuelcos con la particularidad que en el último impacto que es en el piso, donde hay pastizales y el vehículo, queda por encima de la garita de colectivos”, detalló Piaggio.Condiciones

El comisario agregó que “el impacto podría haber sido peor” si daba contra la estructura de cemento. Además, aseguró que a las 7.14 de la mañana, momento en que ocurrió el siniestro, “llovía completamente que podría haber afectado la visibilidad”, sumado a que en la zona donde tomó lugar el incidente, “es un ingreso a una de las curvas”, que es muy transitada, por lo que podría ser “una de las causales”, expresó Piaggio.