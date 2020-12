Las picadas de motos, esa “serenata” de todos los fines de semana…

Desde hace algunos años se han tornado habituales las clásicas travesías en moto que realizan jóvenes (y no tanto) durante las madrugadas de los fines de semana, lo cual genera preocupación y un estado de alerta permanente en los vecinos.

Se pueden ver (o mejor dicho, oír) tanto en avenidas y calles de la ciudad, como en los accesos y rutas. Casi siempre los viernes y sábados entre las 00:00 y las 04:00

Ese ensordecedor ruido, altera la tranquilidad de muchos vecinos que a esa hora se encuentran descansando para poder emprender sus actividades al día siguiente

Se han podido ver verdaderos "enjambres" de más de 30 motos, circulando todas juntas por la Autovía Ruta Nacional 14 o en la Ruta Internacional 135, realizando malas maniobras y a exceso de velocidad con el peligro que ello significa.

La mayoría de los motociclistas, sin casco, algunos sin luces, otros en rodados sin patentes y seguramente varios sin el seguro obligatorio que exige la ley.

Decenas de jóvenes circulan haciendo malabares, "Willy", circulando acostados, zigzagueando entre autos, colectivos o grandes camiones de empresas de transporte internacionales, lo que representa un verdadero peligro, no solo para quien maneja la moto, sino también para terceros que de repente se encuentran con este triste espectáculo en plena ruta.

Hasta se ha podido ver en algunas oportunidades gente que va en automóviles hasta los puentes ubicados sobre la Autovía a presenciar esta actividad, lo que hace que sea una verdadera odisea pasar por ahí en ese momento, debido a la aglomeración de gente y vehículos.

Todos sabemos que durante este tiempo de Pandemia, ha habido controles en los accesos a cada una de las ciudades, controles donde en muchos casos, vecinos que pretendían pasar por motivos laborales o para realizar compras no pudieron hacerlo, pero esto no fue impedimento para estos aventureros motociclistas ya que continúan con sus andanzas nocturnas como si nada.

Nos preguntamos, como estos muchachos pueden pasar sin inconveniente para hacer este tipo de travesuras? ¿Quienes se encuentran en los controles les permiten pasar tan fácilmente? Tan difícil es implementar un operativo disuasivo, teniendo en cuenta que ya se sabe de antemano los días y horarios en que se realizan estas picadas?

Y nos hacemos otra pregunta: ¿Saben los padres de estos jóvenes, lo que verdaderamente hacen sus hijos por las noches con sus motos? Consideramos que es un tema que se debería hablar en familia de manera sincera, con progenitores que pregunten, eduquen y aconsejen a los jóvenes no realizar estas malas actividades por el peligro que representan.

En San José, por ejemplo, existe la ordenanza 36/2010, la cual legisla sobre dicha problemática y prohíbe entre otros puntos, la utilización de caños escape en autos y motos que superen los 85 dB (A). En Colón, recientemente acordaron intensificar los controles de tránsito y evalúan elevar el monto de las multas por infracciones de tránsito. El fin de semana pasado, en medio del descontrol, el personal de la Jefatura secuestró una moto y dio a conocer un comunicado advirtiendo que las picadas son un delito.

¿No sería hora que se aúnen esfuerzos entre Inspección Municipal de los respectivos municipios de la zona, policía, Gendarmería, etc. para terminar con este “run run” de todos los fines de semana que genera tanta molestia en los vecinos del Departamento Colón y que puede terminar en una desgracia? No se trata de legislar o aplicar la ley solamente dentro de las respectivas jurisdicciones comunales, se debe realizar una mirada mucho más amplia, ya que como dijimos, uno de los escenarios habituales de estas maniobras son las rutas nacionales (14 y 135) donde sabemos que existen otras autoridades de aplicación que pueden ser provinciales o nacionales. Por eso es hora de actuar en conjunto y en forma coordinada antes que sea demasiado tarde.