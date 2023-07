Juicio abreviado para el hombre que mató de 10 puñaladas a la pareja de su ex

En juicio abreviada presentado esta semana en la Sala Penal de Concepción del Uruguay, ante el vocal Fernando Martínez Uncal, se pidió una pena de 25 años de prisión, para el individuo que alterado por sus celos enfermizos, asesinó de 10 puñaladas a la nueva pareja de su ex mujer.

Se trata de Manuel Miranda de 63 años de edad, quien fuera representado los doctores Omar Zamora y José Esteban Ostolaza, como Defensa Técnica, en causa que llevara adelante el fiscal N° 1 de Colón, doctor Sebastián Blanc.



Recordando el caso

El trágico hecho se produjo el 17 de enero de 2022, cuando cerca de las 22 horas, Manuel Miranda (violando orden judicial impuesta oportunamente) concurrió al domicilio habitado por su cónyuge PEB, en calle Berin, entre Noailles y Reibel de la ciudad Colón, con la cual estaba separada desde hacía unos años, lugar donde este sabía que se encontraba ella junto a su actual pareja Jorge Ernesto Dalurzo.

Miranda no aceptaba la ruptura de la relación conyugal, y menos aún la nueva relación de su ex, considerando que esta era una ofensa o traición.

Por estos motivos Miranda sorprendió a la pareja en momentos en que ambos salían de la vivienda y arremetió primero contra Jorge Ernesto Dalurzo, a quien le aplicó 10 puñaladas en su cuerpo con una cuchilla, causándole la inmediata muerte, e intentó quitarle la vida a su ex esposa, atacándola con el mismo cuchillo, mientras le gritaba que la iba a matar, llegando a provocarle lesiones, pero fue salvada por la oportuna intervención de vecinos del lugar.

Con el paso del tiempo, las partes, con la aprobación del acusado que aceptó su responsabilidad en los hechos, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, para lo cual se tuvieron en cuenta los elementos obrantes en el expediente y los agravante y atenuantes, con respecto al imputado, le llevaron a solicitar una pena de 25 años de prisión, acuerdo que fuera comunicado a las familias de las víctimas en Autos, las que aceptaron de manera de cerrar definitivamente el caso.

Este abreviado fue presentado ante el juez, doctor Fernando Martínez Uncal, quien pasó a analizar el mismo, de manera de constatar si se dan las condiciones para la homologación, veredicto que dará a conocer este viernes.

Fuente: 03442