Incendio de proporciones en una vivienda de Colón

Este lunes, aproximadamente las 21:20 hs. personal de la jefatura, inició actuaciones, para determinar causas y circunstancias que provocaron un incendio, ocurrido en un domicilio de calle Paysandú al 400 de la ciudad de Colón. En el lugar se hicieron presentes Bomberos Voluntarios de Colón. No se registraron personas lesionadas e importantes daños materiales.

El siniestro sería intencional y se sospecha de una joven de 24 años, ex novia del joven que vivía en ese inmueble. No descartan que se trate de una venganza por el final de la relación, situación que está siendo investigada.

Otro incendio

Por otra parte en la mañana de este martes, aproximadamente las 06:45 hs, personal policial concurrió a un aserradero, ubicado en Cantón de Valais y Noailles de Colón, lugar donde se encuentra un depósito que se vio afectado por un foco ígneo. El siniestro fue sofocado posteriormente por una dotación de Bomberos Voluntarios de Colón.