Incendio de gran magnitud en la planta de reciclaje de San José

Un incendio de grandes proporciones ha consumido uno de los galpones del complejo ambiental San José de Recicladora "Cielo Compartido", ubicado en San José.

El siniestro se registró alrededor de las 22 hs del martes y, a pesar del esfuerzo de los bomberos, las llamas continuaban activas este miércoles. Durante las primeras horas de la madrugada, personal policial respondió a la emergencia en el basural municipal de San José, donde se requirió la intervención conjunta de varias dotaciones de bomberos voluntarios de Colón, San José y Villa Elisa.

El incendio provocó significativos daños materiales, incluyendo la afectación de una máquina topadora perteneciente al municipio. Las labores de los bomberos se extendieron por varias horas, debido al nivel de propagación del fuego en la zona.

La fiscal de turno, Dra. Micaela Di Pretoro, fue informada sobre el incidente y ha ordenado que se continúen las investigaciones para esclarecer el origen del fuego, cuyas causas aún se están determinando.

Matías Maschio, Jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de San José indicó a El Once que el fuego fue reportado cuando ya se encontraba en su fase avanzada, lo que requirió la intervención de un gran número de bomberos, aproximadamente unos 50.

El incendio afectó principalmente materiales altamente inflamables como plásticos y papeles que se utilizan en el proceso de reciclaje. Aunque la situación estuvo bajo control, Maschio destacó que "ya está contenido, pero no controlado", aclarando que, por el momento, no se presentan riesgos inmediatos para la zona.

Además, la cercanía de viviendas y maquinaria municipal aumentó la preocupación, pero por suerte no hubo grandes daños. "Es cierto que hubo riesgo para algunas viviendas cercanas, especialmente para las del personal que trabaja en la planta de reciclaje”, pero todo fue protegido a tiempo.

Sobre las causas del siniestro, Maschio aseguró que aún no se tienen detalles. "No tenemos esa información. Nos llamaron cuando el fuego ya estaba en marcha. No sabemos qué lo originó", explicó. Sin embargo, no se descarta que la alta temperatura de los últimos días haya contribuido a una posible combustión espontánea.

La rápida propagación del incendio llevó a la colaboración de bomberos de diferentes localidades de la región, incluidos Colón, Villa Elisa, Uruguay, San Justo y Caseros. Sumándose en esta jornada equipos de Villaguay, Villa Clara y Pronunciamiento.

"Es un incendio de muy grandes magnitudes, uno de los más grandes que hemos tenido en el lugar. El material involucrado es muy combustible, mucho plástico y papel”, lo que hace que la tarea de sofocarlo sea más compleja, aseguró Maschio. A medida que se continúa trabajando en el lugar, se estima que el número de bomberos involucrados podría superar los 70, con relevos programados para mantener el esfuerzo constante.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque Maschio destacó que los bomberos han estado trabajando por más de siete horas, lo que ha generado cansancio y agotamiento en los equipos.

Por último, el bombero enfatizó la importancia de mantener precauciones en tiempos de sequía, ya que la falta de lluvias en la región ha incrementado el riesgo de incendios forestales. "Estamos viendo un aumento en las salidas diarias, especialmente por incendios forestales. Es fundamental no quemar y mantener los campos limpios, especialmente cerca de viviendas o áreas con vegetación", recomendó Maschio.