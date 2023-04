Fuerte colisión entre auto y colectivo en la Autovía Ruta 14

Un colectivo y un auto chocaron en el kilómetro 173.5 de la Autovía 14. Tras el siniestro vial, Bomberos Voluntarios de San José tuvieron que trabajar para rescatar a una persona que quedó atrapada. Al respecto, Leonardo Sasso, integrante de la institución relató a El once que al llegar se encontraron con un auto destrozado en la banquina y un ómnibus “un poco más atrás. Había una persona atrapada, la cual fue extraída manualmente, sin necesidad de cortar el rodado. Pese a la gravedad del impacto, los cuatro ocupantes del rodado de menor porte “padecieron lesiones leves”.

Para dimensionar la violencia del choque, el bombero manifestó que costó determinar de qué auto se trataba. “Es un Volkswagen, pero no se supo qué modelo era. Aparentemente se trataba de un Voyage”, dijo.

Acerca de la causante del hecho, comentó que, según lo relatado por los involucrados, “el auto tuvo un desperfecto mecánico, lo que hizo que frenara sobre la cinta asfáltica y fue impactado de atrás” por el micro. “Colectivero atinó a esquivar, pero no pudo evitar el impacto”, expresó Sasso y precisó: “Una señora mayor fue la que quedó dentro del habitáculo, que era la que tenía un poco más de gravedad, pero sobre todo por el shock”.

“La unidad de emergencia se llevó a todos al hospital. El ómnibus iba completo, pero no hubo lesionados en el mismo. La maniobra del chofer hizo que no sufriera roturas importantes y que pudiera seguir viaje”, completó el integrante de Bomberos Voluntarios de San José.

