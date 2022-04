Exitoso operativo por el robo de varios vacunos en el Departamento Colón

Según se pudo establecer, la pesquisa dio inicio cuando un productor de Colonia San Miguel da cuenta mediante denuncia ante personal de la Comisaría La Clarita, de que el pasado que en fecha martes 22 de marzo, personas desconocidas le habrían sustraído del interior de su campo 10 novillos de 500 kg.

A partir de la denuncia y mediante pedido de colaboración funcional, comenzaron las tareas investigativas por parte de la Divisiones Investigaciones y Operaciones, conjuntamente con la Brigada de Abigeato Colón, estas dependientes de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.

La labor realizada por os agentes llevó a que este martes, la unidad fiscal interviniente en la causa solicitara cinco ordenes de allanamientos que fueran solicitadas ante el Juzgado de Garantúas y finalmente diligenciadas por efectivos de Comisaría Liebig, Hocker, A° Barú y La Clarita.

Dos allanamientos se realizaron en campos de la zona de Colonia San Miguel, dos en viviendas ubicadas en Pueblo Casei y el último en un frigorífico ubicado en Concepción del Uruguay.

Según señala el informe policial, en uno de los campos allanados se logró ubicar y secuestrar la totalidad de los animales bovinos interesados, los que fueron reconocidos y entregados a su propietario, en tanto que en el resto de los lugares allanados se secuestraron elementos y documentación de interés para la causa, destacándose que por la investigación se logró identificar a tres individuos como autores del hecho, quienes quedaron supeditados a la causa.

Intervinieron en el Operativo Jefe de División de Investigaciones de la Dirección de Prevención Delitos Rurales, Crio. Insp. Ramírez Javier a cargo del Operativo Jefe de Brigada Colón, Comisario Sosa Jesús y segundo Jefe Of. Sub Inspector Villagra Pehuén, Jefe de Brigada de Conc. Del Uruguay, con colaboración de Personal de Jefatura Colón, Jefe de Comisaria La Clarita, Of. Ppal. Segovia Lucas y Of. Ppal. Dithurbide Maximiliano Jefe Comisaria de Barú con la participación de móviles policiales de Comisaria Liebig y Sub Comisaria Hocker.





Fuente: 03442