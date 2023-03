El sujeto que sustrajo y chocó un auto ya está libre

El pasado martes 21 de febrero, un sujeto de 26 años sustrajo un automóvil Fiat Idea del frente de un domicilio de calle Lavalle al 1500. Luego, en su huida, mientras circulaba por calle Sarmiento, realizó varias maniobras, perdiendo el control, por lo cual despistó y chocó fuertemente contra la columna de un local comercial en calle Sarmiento y Entre Ríos, provocando importantes daños en su parte delantera.

Aproximadamente a las 7:26 el dueño del vehículo recibió un llamado telefónico por parte del personal de la Comisaría de San José, donde le informaron de la existencia de un vehículo a su nombre en una colisión. Al acudir al lugar, este vecino se encontró con su automóvil colisionado contra un poste frente a Mueblería Martínez y una persona desconocida que manejaba el mismo, aclarando que no lo había prestado en ningún momento.

Al cabo de algunos minutos, el ladrón pudo ser identificado, resultando ser un joven de 26 años de apellido Toledo Alvez, con domicilio en calle Lavalle al 2300 de San José.

Luego del accidente acudieron agentes de Inspección Municipal, Bomberos Voluntarios y la unidad de rescate que trasladó al ladrón con algunas lesiones.

Después de unos días hospitalizado, el individuo recuperó su libertad y ya fue visto en la vía pública.

Esto generó indignación en algunos vecinos, pero especialmente en el dueño del vehículo que durante estos días debe afrontar toda esta desagradable situación generada por el delincuente.

“Lo cruce ayer a dos cuadras de casa, anda en la calle como si nada. Me siento impotente, me robó el auto, lo chocó, el seguro no me cubre y ahora para colmo, lo vemos nuevamente en la calle como si nada”, afirmó indignado el dueño del vehículo.

Según pudo saber “San José Web”, el propietario del auto siniestrado, impulsó una denuncia penal contra el sujeto e intentó iniciar una demanda civil, pero esta último no prosperaría debido que el joven no tendría bienes a su nombre para responder.