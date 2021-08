El avión de Iván De Pineda acuatizó de emergencia en el Río Uruguay cerca de Pueblo Liebig

Iván de Pineda estuvo ayer en Concepción del Uruguay como parte de una visita emprendida por Entre Ríos para su programa Un pequeño gran viaje en 48 horas, que se emite por Telefe con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación.

Procedente de Villa Elisa, el reconocido modelo y conductor televisivo llegó aproximadamente a las 10:00 a bordo de un vehículo al Aeródromo de Concepción del Uruguay, junto al equipo de producción, ocasión en la que fue recibido en el predio ubicado frente al Autódromo por Sebastián Trussi, en nombre de la comisión directiva del Aeroclub, y el capitán Lisandro Núñez Martín, instructor de Amphibian Project.

Tras un ameno diálogo compartido, además, con pilotos de General Rodríguez, quienes llegaron unos minutos antes en una avioneta para presenciar especialmente la quinta fecha del Turismo Pista y no se esperaban que, tras pisar suelo entrerriano, ver en persona a una figura de la talla de Pineda los saludara y conversara sobre temas relacionados con la aviación civil y comercial.

“No conocemos mucho a la gente del espectáculo, pero sí vemos su programa”, dijeron los jóvenes sorprendidos en referencia a Pasapalabra, uno de las producciones con mayor audiencia en las últimas horas de la tarde en la televisión argentina.

Con el propósito de conocer detalles sobre su visita y el programa que emitirá por la televisión nacional, la prensa quiso entrevistar al reconocido conductor, quien, amablemente, se disculpó y dijo que no podía brindar declaraciones. Fue así que los anfitriones guiaron a Iván y a sus colaboradores hasta el avión anfibio para iniciar una espléndida aventura por aire y agua.

En este marco, se supo que estaba previsto efectuar un sobrevuelo por el puerto de agua del Río Uruguay con incursión en sectores autorizados por la Prefectura Naval Argentina (PNA), de acuerdo a la normativa vigente. La intención fue “grabar imágenes, teniendo en cuentas las condiciones beneficiosas de la jornada: un cielo y atmósfera diáfanos, con muy buena luminosidad y temperatura, especiales para acuatizar y maniobrar la nave”.

La familia del Aeroclub uruguayense reflejó su beneplácito por colaborar con este proyecto, impulsado desde el Estado, que busca difundir los atractivos turísticos de la Argentina y, en este caso, particular, de Entre Ríos y, muy especialmente de Concepción del Uruguay, con un bondadoso paisaje ribereño, afamados balnearios y paradisíacas playas en la zona de islas.

Con el paso de las horas se tomó conocimiento de un percance técnico sufrido en la aeronave a la altura de una playa de Pueblo Liebig, en el intento del piloto por acuatizar, hecho éste que motivó la alerta y el traslado de los bomberos.

La nave era conducida por un piloto que se encontraba solo y antes de descender, tuvo que gastar la mayor cantidad posible de combustible para evitar un incendio al momento de volver a la superficie, por lo cual, tuvo que sobrevolar la zona por unos minutos.

Después de varios minutos de vuelo, con una maniobra exitosa, el conductor pudo acuatizar en una pista alternativa sobre el Río Uruguay a la altura de Pueblo Liebig, sin inconvenientes.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. No obstante, la aeronave permanecerá en el lugar hasta que la Junta de Investigación de Accidente dictamine qué fue lo que ocurrió.



