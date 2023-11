Comenzó el juicio al comerciante de Colón que atropelló y mató a dos uruguayenses

Dio inicio este lunes por la mañana, el juicio oral contra el comerciante de Colón, que a bordo de una camioneta Nissan Frontier 4×2, XE, atropelló y mató en mayo del 2022, sobre la Autovía Artigas, a Gabriela André de 36 años y Gisela Almada de 27, ambas uruguayenses que salían de trabajar del complejo Termas Concepción, conduciéndose en una moto Corven Mirage 110 cc.

Se trata de Alejandro Martín Cuello, de 38 años de edad, quien es representado por el defensor particular, doctor Santiago Neuman, en causa que llevara adelante la Fiscal de Concepción del Uruguay, doctora Albertina Chichi, ejerciendo la Querella Particular como representantes de concubino, hijos y padres de Gabriela Andre, los doctores María Natalia Bordin; Facundo y Alejandro Felipuzzi.

El hecho ocurrió el 13 de mayo del pasado año, minutos después de las 17 horas, una tarde con buen tiempo y mejor visibilidad, cuando las trabajadoras salían rumbo a Concepción del Uruguay y fueron colisionadas a la altura del kilómetro 129, desde atrás por una camioneta que transitaba de sur a norte.

El debate se desarrolla en la Sala de Audiencia de la Cámara Penal del cuarto piso de los Tribunales uruguayenses, siendo presidente del Tribunal unipersonal, el vocal, doctor Nicolás Gazali.

En una jornada de alegatos, y algunos testimonios, cargada de momentos de emoción y lágrimas de algunos de los familiares de las víctimas presentes, el imputado hizo uso de la palabra y dijo estar muy consternado por lo sucedido, intentando defenderse del suceso, asegurando que las motociclistas salieron a la ruta imprevistamente y no pudo evitar embestirlas.

Las partes acusadoras señalaron en sus alegatos que Cuello conducía imprudentemente a exceso de velocidad por el carril lento sin respetar las distancias a los vehículos que lo precedían, impactando a la moto desde atrás, causando la muerte de ambas ocupantes de la misma de manera instantánea.

Por su parte, la Defensa intenta demostrar que las motociclistas salieron imprevistamente a la ruta y que quien conducía el rodado, no tenía mucha experiencia para conducir motos en esas circunstancias, incluso apuntando a que una de ellas no llevaba casco protector.

Durante esta primera jornada se escucharon testimonios de dos oficiales de la Policía de Entre Ríos que trabajaron tras el hecho, uno en las actuaciones y el restante en el levantamiento del video de cámaras de seguridad de Termas, que fuera exhibido en Sala y secuestrado oportunamente, donde se ve a la distancia el momento del impacto.

También declaró el padre de Gabriela Andre, conductora de la moto, y contó lo difícil que fue todo para ellos tras el trágico siniestro, sobre todo para los dos pequeños hijos de la víctima, que están con atención profesional y problemas de conducta a raíz de tremenda pérdida.

André contó como era su hija, como madre y persona, sus proyectos y como se esforzaba para sostener a su familia, ya que su entonces pareja y padres de sus hijos, no tenía trabajo.

El debate pasó a un cuarto intermedio hasta este martes por la mañana, donde continuarán los testimonios, entre ellos peritos que intervinieron en el lugar de los hechos y se espera que los alegatos de cierre sean para el próximo miércoles o más tarde jueves, debiéndose recordar que Alejandro Martín Cuello, está acusado de “Homicidio culposo, agravado por la cantidad de víctimas”.





