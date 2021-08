Colón: otra fiesta no autorizada y un lesionado de arma blanca

A raíz de un llamado telefónico que ponía en conocimiento sobre la realización de una fiesta no autorizada en una vivienda de calle Monteagudo al 400 de la ciudad de Colón, personal del comando radioeléctrico se hizo presente en el lugar y constataron la presencia de alrededor de 50 personas que fueron identificadas bajo acta de rigor, como así también procedieron a la identificación de la propietaria de la finca, una joven de 25 años a quien se le labró el acta de constatación por parte de Inspección Municipal de Colón y dándose intervención al Juzgado Federal de primera instancia de Concepción del Uruguay.





Lesionado con arma blanca tras haber concurrido a reunión no autorizada

Este sábado, alrededor de las 05:20 horas, a raíz de un llamado telefónico del funcionario policial que presta servicio en nosocomio local, se informó del ingreso de un joven de 19 años, oriundo de Colón, que habría resultado herido con arma blanca. El muchacho manifestó que se ocasionó en una discusión con otro joven, tras haber concurrido a una reunión no autorizada. Posteriormente se dio intervención al médico de policía en turno quien informó que las lesiones fueron de carácter leves. Se dio conocimiento a la fiscalía en turno, quien dispuso que se inicien actuaciones simples.