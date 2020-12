Colón: Jóvenes festejaron Navidad sin distanciamiento social

Las celebraciones se extendieron hasta la mañana. En pleno aumento de contagios en la provincia, cientos de personas se juntaron al aire libre en la zona de Termas de Colón, con ausencia de tapabocas y sin distanciamiento social. Hacia las 6.00, la Policía intervino para descomprimir el encuentro masivo.

Desde la medianoche, cientos de jóvenes se lanzaron a las calles para continuar los festejos por Navidad. Durante la madrugada y en las primeras horas de la mañana, el paisaje era similar al de años anteriores: alcohol, música y encuentros masivos de jóvenes al aire libre.

El hecho no llamaría la atención si no fuera por el descontrol en las aglomeraciones, la falta de tapabocas y de distanciamiento social en un contexto de nuevo aumento de casos de coronavirus en la Provincia.

Los jóvenes, alrededor de 500, se dieron cita en el lugar establecido por la Municipalidad, encuentro que contó con presencia policial, quienes controlaron el ingreso de alcohol al predio. Además, confirmaron que no hubo ningún inconveniente y se pudo descomprimir sin problemas.