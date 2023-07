Choque entre dos autos en la Ruta 130

El hecho ocurrió en el Kilómetro 2 de dicha ruta, cuando colisionó un Chevrolet Sonic con un Fiat Uno de color bordó.

En el Chevrolet iban dos hombres de 25 y 30 años, mientras que el Fiat era conducido por un individuo de 39 años, quién resultó con lesiones leves a raíz del impacto.

Personal policial intervino en el accidente, procediendo a labores de preservación de la escena y asistencia a la víctima.

Por fortuna, la colisión no pasó a mayores y solo dejó lesiones leves que no revisten gravedad.

Por el momento no se ha dado a conocer más detalles del accidente ocurrido este sábado por la mañana en la ruta 130.