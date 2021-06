Caso hospital Villa Elisa: Las denunciantes se constituirán como querellantes

En las últimas horas se podo confirmar que las denunciantes de la supuestas irregularidades en la Administración del hospital y hogar de ancianos San Roque de la ciudad de Villa Elisa, Dra. Analía Fernández, Lic. Sandra Giovenale r la abogada Clarisa Marano Roude, se presentaran en el Juzgado de Colón y para constituirse como querellantes en la causa.

El propósito de esta presentación, señalaron, es estar informados permanentemente del avance de la IPP y poder intervenir en la misma, solicitando la incorporación de pruebas y la adopción de más medidas para llevar adelante el caso, cuya causa está en manos de los fiscales de Colón, doctora María Noelia Batto y doctor Sebastián Blanc.

Esto lo confirmó Clarisa Morano Roude, en declaraciones realizadas en «Cosa Bonita» de Radio Centenario de Villa Elisa donde destacó que tuvieron algunas diferencias con la Fiscalía y consideran que no se hicieron los debidos allanamientos, secuestros de documentación o el apartamiento de los cargos de familiares de las personas acusada y que a su criterio pueden afectar la investigación.

«La Fiscalía tiene muy acotado el hecho y nosotras consideremos que hay pruebas para ampliar el abanico de hechos y se puede hacer una investigación más amplia que lo que quieres hacer. Por eso el constituirnos como querellantes nos dará la posibilidad de intervenir y proponer medidas. Pretendemos que no solo se trabaje sobre el cobro de oxigeno, sino que se investigue el cobro de otras prestaciones médicas y medicamentos», dijo la denunciante.

Por otra parte consideró necesario se investigue la posible participación de más personas, lo que (de confirmarse) agravaría mucho más la situación procesal de los denunciados.

La abogada resaltó que como víctimas tienen derecho a un trato digno y a que se les brinde información del caso y hacer medidas de prueba «ese derecho lo tenemos», resaltó.

Finalizando, explicó que se seguirán con las testimoniales y esperan que esto avance y se llegue al esclarecimiento lo más rápido posible y se esperan declaraciones de personal administrativo y de enfermería. También destacó el compromiso de otras personas que se sumaron para aportar datos sobre esta actividad y resaltó que esto no pretendía ir contra los médicos y nadie duda de lo que estos profesionales hacen en tan complejo momento sanitario.



Fuente: Pablo Bianchi y Radio Centenario