Autovía Ruta 14: accidente de tránsito con una motociclista fallecida

A las 03:30 horas de este jueves, se produjo un accidente de tránsito en la Autovía Gervasio Artigas, en el km 179, al norte de San José, protagonizado por una motocicleta, marca Keller, modelo KN110-8, conducida por una ciudadana de 24 años de edad, de apellido Wetzel, que circulaba en sentido Norte-Sur, acompañada por su pareja, un joven de 23 años de edad, ambos con domicilio en Concepción del Uruguay.

Por causas y pericias a establecer la joven perdió el control del rodado con resultado fatal (falleciendo debido a fracturas múltiples en su cuerpo), mientras que el acompañante fue trasladado al Hospital San Benjamín, resultando con lesiones de carácter graves (fracturas múltiples de costillas).

Intervinieron en el lugar, Comisaria Pueblo Liebig y División Criminalística quienes realizaron planimetría y fotografías del lugar, con levantamiento de indicios, ya que no se descarta una posible participación de un segundo vehículo. Además estuvo presente la fiscalía en turno a cargo del Dr. Alejandro Perroud.

Al llegar el personal policial de la Comisaría de Liebig, dialogó con el joven que estaba herido en el lugar y dijo que no sabía lo que había ocurrido, suponiendo que fue algún vehículo que los cruzó y chocó durante el sobrepaso.

Los funcionarios no hallaron ningún vehículo en la zona, pero encontraron restos de plástico de color blanco que podrían ser parte de un paragolpes y también hallaron un plástico de tapa óptica, posiblemente de un camión.